Manca sempre meno a Natale e ormai dobbiamo iniziare a pensare al menù da proporre a pranzo. Se per il dolce quest’anno vogliamo stupire i nostri ospiti, è il caso di prendere in considerazione questa gustosissima ricetta. Si tratta della cremosissima mousse natalizia pronta in 15 minuti, a base dell’immancabile e sempre buono torrone. Il risultato sarà davvero spaziale, e sarà anche un ottimo metodo per utilizzare il molto torrone che a volte ci regalano. Oltre ad essere originale e veloce, questa ricetta non necessita di cottura e può essere servita in piccole e comode monoporzioni. Vediamo assieme come prepararla.

Ingredienti per la mousse natalizia al torrone

Le dosi per 4 persone sono:

150g di torrone;

250g di mascarpone;

250g di panna zuccherata da montare;

40ml di latte;

20ml di rum.

Possiamo usare il torrone di qualsiasi tipo, a seconda del gusto personale o di quello che abbiamo a disposizione. Se amiamo il cioccolato possiamo anche aggiungerne 50g o usare un torrone già ricoperto. Infine, se per caso preferissimo non usare alcolici, il rum è un ingrediente opzionale.

Preparazione

Per preparare la cremosissima mousse natalizia pronta in 15 minuti dobbiamo prima di tutto tritare finemente il torrone. Possiamo compiere questo passaggio con un coltello affilato. Se vogliamo aggiungere il cioccolato dobbiamo tritarlo ora con questo stesso metodo.

In una ciotola capiente uniamo quindi il mascarpone con la panna e frulliamo tutto assieme. Quando il composto sarà bello spumoso uniamo anche il rum e il latte e mescoliamo. Aggiungiamo quindi quasi tutto il torrone e il cioccolato precedentemente tritati. Amalgamiamo tutto bene girando con un cucchiaio.

Versiamo quindi la nostra mousse in scodelle monoporzione (con un cucchiaio o con una sac à poche). Infine decoriamo la superficie spargendo il torrone e il cioccolato che abbiamo tenuto da parte. Facciamo quindi riposare il tutto in frigo per qualche ora.

La nostra squisita mousse è già pronta per essere servita! Facciamoci quindi conquistare dal suo cremosissimo gusto e godiamoci questo dolce davvero sublime.