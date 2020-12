La cremosa zuppa invernale con crostini e feta

Resteranno tutti sbalorditi dalla cremosa zuppa invernale con crostini e feta.

Verdura tipica della stagione invernale, ma reperibile precotta in qualsiasi supermercato in ogni stagione, la barbabietola costituisce un caposaldo delle diete povere di grassi. Inoltre, è ideale per coloro che non assumono abbastanza acqua, perché ne è composta per circa il 91%, ed è un alimento estremamente saziante.

Provarla abbinata a spezie ed erbe inaspettate, condita con un filo d’olio, non cesserà mai di esaltare le papille gustative.

In questo caso, la feta e i crostini non faranno che regalare una marcia in più a questo primo saporito e caldo.

Ingredienti per la zuppa di barbabietole con feta, ravanelli e crostini di pane

2 cucchiai di olio d’oliva;

1 cipolla grande, tritata finemente;

2 spicchi d’aglio schiacciati

1 kg barbabietola fresca, sbucciata e tagliata a cubetti (indossare dei guanti di lattice, per evitare di macchiare le mani sembrando un serial killer);

1 ½ l di brodo vegetale;

½ pagnotta, da tagliare a dadini;

100 g di ravanelli, affettati finemente;

100 g di feta sbriciolata.

Procedimento

Per ottenere una cremosa zuppa invernale con crostini e feta, il primo passo è scaldare un cucchiaio di olio in una grande casseruola. Aggiungere la cipolla tritata, soffriggendo per 5 minuti fino a quando non si sarà leggermente ammorbidita. Incorporare l’aglio, girando il composto per un minuto, quindi aggiungere la barbabietola e cuocere per quasi un quarto d’ora.

Versare il brodo nella casseruola e portare a ebollizione. Una volta raggiunta l’ebollizione, abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento, senza coperchio, per 30 minuti, oppure fino a quando la barbabietola è tenera. Condire bene e lasciar raffreddare un po’ prima di frullare.

Ci siamo quasi

Nel frattempo, riscaldare una padella su un fornello a fuoco alto. Far scivolare i dadini di pane con almeno un cucchiaio di olio e spezie a piacere, girando con un cucchiaio di legno, fino a doratura. Frullare la zuppa fino a renderla omogenea, usando un frullatore a immersione.Se si serve la zuppa a freddo, lasciar raffreddare completamente, circa un paio d’ore prima di servire. Se si servirà calda, sarà necessario tenere la zuppa sul fuoco almeno per 2-3 minuti. Servire in ciotole affiancate dai crostini, coi ravanelli e la feta sbriciolata sparsi sopra.