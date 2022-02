La pelle del viso necessita obbligatoriamente di una crema per affrontare le giornate. L’idratazione non va mai trascurata proprio perché la pelle secca non solo accentuerebbe le rughe d’espressione ma anche i segni del tempo. Quindi almeno una crema con una funzione idratante dovremmo applicarla. Esiste un modo però per spalmare la crema che ottimizzerebbe gli effetti di quest’ultima. Vediamo il procedimento.

La crema viso andrebbe applicata con questi precisi movimenti per avere una pelle tonica e radiosa anche dopo i 50 e i 60 anni

Dopo i 50 anni diventa molto importante disporre di quello che si chiama jade roller o rullo di Giada. Si tratta di un piccolo massaggiatore per il viso dotato alle due estremità di due rotoli in pietra di Giada uno più piccolo dell’altro. Il massaggio Gua Sha che si effettua tramite questo accessorio beauty è un’antichissima pratica orientale. Serve per aumentare il microcircolo del viso e a levigare le rughe. Vediamo però quali movimenti eseguire per applicare la crema con il Jade rolleer.

Le linee di Langer

A viso completamente deterso e asciutto dovremo applicare dei pouf di crema. Mettiamo una punta di crema sul collo, sul mento, una sul naso, una sulla fronte e poi sulle due guance. Le linee di Langer sono delle linee che attraversano il nostro viso e che corrispondono ai punti con maggiore tensione elastica. Qui passano i fasci di collagene. In realtà Larger, artefice di questa scoperta, non pensava ad un’applicazione cosmetica della sua ricerca. Queste linee sono, infatti, utilizzate per suturare le incisioni chirurgiche minimizzando l’entità delle cicatrici. Ne possiamo comunque usufruire anche per potenziare gli effetti della nostra crema viso.

Procedimento

Per il collo: il primo passaggio è dai lobi delle orecchie scorrere lungo i lati del collo sino alle clavicole. Il secondo passaggio parte invece dall’osso alla base del collo (sterno clavicolare) verso il mento. Dal mento andremo in diagonale verso la parte dello zigomo più esterna. Dagli angoli della bocca, parte una linea virtuale che raggiunge l’estremità dello zigomo più esterna.

Il naso: dall’attaccatura del naso fra i due occhi scendiamo lungo tutto il setto nasale. Dalla base laterale del naso scendiamo seguendo la curva delle narici.

Per la bocca: dai due avvallamenti dell’arco di cupido del labbro superiore, seguiamo la linea che ci conduce lateralmente alle narici.

Per la fronte: dalla base interna delle sopracciglia salire fino alle tempie. Se applicheremo la crema seguendo queste linee virtuali, saremo in grado di far assorbire la crema e di potenziare l’effetto. Grazie al jade roller, inoltre risulterà più facile seguire e scivolare lungo queste linee.

La crema viso andrebbe applicata, dunque, seguendo questi piccoli ma semplici consigli.

Approfondimento

Il rullo di giada è la coccola per la pelle che la rende splendente