Niente uova e pochissime calorie per questa crema semplice, salutare e buonissima: la crema pasticcera alla zucca una sorprendente bontà da provare assolutamente.

È una preparazione eccellente sia da mangiare al cucchiaio che per farcire dolci. Può venire anche utilizzata per accompagnare una fetta di torta semplice. La ricetta è stata ideata da uno chef stellato fautore di una cucina gustosa, ma salubre ed a basso contenuto di grassi.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per preparare la crema pasticcera alla zucca una sorprendente bontà da provare assolutamente.

Gli ingredienti

250 g di polpa di zucca lessata; 500 ml di latte; 70 g di zucchero; 14 g di agar agar.

Per il latte su può utilizzare indifferentemente quello vaccino o quello di soia senza inficiare la buona riuscita del piatto.

Il procedimento

Passare la zucca lessata in un passaverdure. Si otterrà così un purè senza filamenti. Quindi mettere il composto ottenuto in un mixer insieme al latte, allo zucchero e all’agar agar, frullare bene. Dunque filtrare il composto con un colino a maglie fitte e versarlo direttamente in una pentola antiaderente.

Lasciare cuocere a fuoco basso, girando continuamente, fino a raggiungere il bollore. Se si vuole gustare fluida, va servita immediatamente. Se si preferisce usarla per farcire una torta va mescolata finché comincerà a rapprendersi. Suggeriamo di utilizzarla tiepida.

Reversibile

La caratteristica geniale di questa crema pasticcera alla zucca sta nel fatto che è “reversibile”. Ossia, una volta che si è raffreddata e addensata, basta rimetterla sul fuoco e scaldarla per riottenere una perfetta crema fluida. Questo perché non sono presenti uova e il ruolo di addensante è svolto dall’agar agar

La crema si conserva in frigorifero per alcuni giorni. Si può riscaldare anche al microonde per un utilizzo successivo.

Ecco dunque svelata la ricetta della la crema pasticcera alla zucca una sorprendente bontà da provare assolutamente.

Buon appetito.