Come dare un po’ di brio alla classica cotoletta? Ovvio, farcendola! Con questa ricetta si potranno accontentare anche i bimbi che non amano mangiare la carne. E poi richiede pochissimo tempo.

La cotoletta ripiena è un piatto gustoso pronto in pochi minuti che piace a tutti

Per preparare questa cotoletta ripiena serviranno pochi ingredienti. Ma è fondamentale avere a portata degli stuzzicadenti. Altrimenti non si può sigillare bene la cotoletta e il ripieno fuoriuscirà tutto.

Ingredienti per 2 persone

4 fettine di vitello abbastanza sottili;

6 fette di formaggio a pasta filata;

4 fette di prosciutto crudo;

1 uovo;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto dovremo rendere abbastanza fine le nostre fettine. Se non sono troppo sottili dovremo usare un batticarne. Quando avranno uno spessore di circa mezzo centimetro può bastare. Ora prendiamo il formaggio a pasta filata, tipo il galbanino. Anche queste fette non dovranno essere troppo spesse. Così non si rischia che fuoriescano dalla cotoletta. Si possono usare anche le sottilette. Ora non ci resta che comporre la cotoletta ripiena.

Prendiamo una delle fettine di vitello e ci mettiamo sopra 3 fettine di formaggio. Dopodiché aggiungiamo due fette di prosciutto. Adattiamole alla forma della fetta, così combaceranno perfettamente. Ora adagiamo sopra l’altra fetta. Facciamo la stessa cosa con le altre due.

Prendiamo gli stuzzicadenti e chiudiamo bene le estremità. In base alla grandezza delle fettine ne serviranno 5 o 6 all’incirca. Ora che la nostra cotoletta è ben sigillata non ci resta che impanarla.

Prendiamo un piatto e apriamo l’uovo. Lo sbattiamo bene con una frustra e saliamo leggermente. Trasferiamo la nostra cotoletta e imbeviamola per bene. In un altro piatto mettiamo il pangrattato. Dopo il passaggio nell’uovo, andiamo nel pangrattato. E quando sarà ben impanata siamo pronti per la cottura.

A piacimento si può friggere in padella per qualche minuto. Oppure in forno in una terrina, a circa 180°. Per una cottura più veloce meglio usare la padella.

