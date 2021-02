I dolci semplici sono anche i migliori. È questo il caso della cosiddetta crostata del nonno, con cioccolato, caffè e mandorle. Una torta semplice da preparare, ma dal risultato garantito e soprattutto molto gustosa. Si tratta di una crostata composta da pasta frolla al cacao, crema al cioccolato e caffè e un sorprendente tocco finale di mandorle. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

Per preparare la crema della crostata del nonno abbiamo bisogno di:

350ml di latte;

120g di zucchero;

50g di mandorle in scaglie;

25g di amido di mais;

2 cucchiai di cacao amaro;

1 cucchiaio di caffè solubile.

Volendo possiamo sostituire le mandorle con la granella di nocciola.

Per la pasta frolla ci servono:

450g di farina;

160g di zucchero;

140g di burro;

30g di cacao amaro;

3 uova;

½ bustina di lievito per dolci.

Prepariamo la cosiddetta crostata del nonno, con cioccolato, caffè e mandorle

Iniziamo dalla crema e per prima cosa scaldiamo il latte. In un pentolino non sul fuoco mescoliamo con una frusta tutte le polveri (zucchero, amido, cacao e caffè solubile). Quindi versiamo tutto il latte ormai bollente e portiamo il pentolino sul fuoco. Sempre con la frusta continuiamo a mescolare senza mai fermarci. La crema si deve addensare e per farlo ci vogliono circa 5 minuti. Quando è pronta leviamo il pentolino dal fuoco e chiudiamolo con la pellicola trasparente.

Dedichiamoci ora alla pasta frolla al cacao. In una ciotola prima di tutto lavoriamo con le mani il burro a temperatura ambiente assieme allo zucchero. Uniamo quindi le uova, il cacao e il lievito. Iniziamo ad amalgamare questi ingredienti, quindi a poco a poco aggiungiamo anche la farina. Quando l’impasto è abbastanza solido cambiamo postazione di lavoro e usiamo un asse da cucina infarinato. Lavoriamo con le mani e aggiungiamo tutta la farina necessaria. Dobbiamo ottenere un bell’impasto omogeneo che non si attacca alle dita.

Ora prendiamo circa i 2/3 della pasta frolla e stendiamola con l’aiuto di un mattarello per ottenere la base della crostata. Trasferiamo la frolla stesa in una tortiera precedentemente imburrata di circa 28cm di diametro. Tagliamo l’eccesso e trasferiamo la crema del nonno nella tortiera. Infine usiamo il resto della pasta frolla avanzato per decorare la superficie della crostata. Attenzione però a lasciare il centro libero. Prima di infornare infatti dobbiamo versare le mandorle a scaglie proprio sul centro della torta. Quindi cuociamo in forno statico a 180 °C per circa 35 minuti.

La crostata del nonno è finalmente pronta! Questa gustosissima ricetta rallegrerà le nostre merende e colazioni deliziando il palato di adulti e bambini.