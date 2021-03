Si racconta una storia vera su Napoli, sul perché il suo caffè fosse così buono. Ed effettivamente è stato proprio così, il caffè napoletano nasce da una ricchezza che lentamente si è dimenticata. Ecco allora La cosa più importante e purtroppo dimenticata per ottenere un caffè veramente squisito.

Moka o capsula

Non sono pochi che si chiedono come mai dopo aver investito nell’acquisto di una macchina espresso, il loro caffè non sia molto diverso da quello fatto con la moka. In passato quando tutti utilizzavano la moka la discussione su come ottenere un buon caffè si dirigeva tutta sulla buona miscela da acquistare.

Oggi non si parla più tanto del tipo di caffè, quanto piuttosto della macchina più adatta ad ottenere un buon caffè. E allora sono non pochi quelli che abbandonano la vecchia caffettiera, per acquistare una macchina più moderna a cialde o a capsule. Eppure ritornare un po’ indietro nel tempo ci sarà di aiuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nell’antica Napoli

Il caffè che si faceva con l’antica caffettiera napoletana nella città partenopea, era rinomato ovunque. Pur seguendo ancora oggi la minuziosa descrizione che ne faceva Eduardo de Filippo in una delle sue commedie, non si riesce a detta dei sopravvissuti, a eguagliarlo.

Molti attribuivano la sua bontà all’antico acquedotto del 1885 che incanalava le acque dal Serino fino a Napoli. Un pensiero magnifico che ci fa capire qual è l’elemento importante da prendere in considerazione.

La cosa più importante e purtroppo dimenticata per ottenere un caffè veramente squisito

Se vogliamo preparare un buon caffè non possiamo fare a meno di utilizzare un’acqua buona. La Speciality Coffee Association indica la caratteristica che deve avere l’acqua per ottenere un vero caffè: un residuo fisso fra 75 – 250 mg; un pH 6,5 – 7,5; calcio fra 17 – 85 mg/l; sodio meno di 10 mg/l.

Un’acqua di questo tipo in genere è fra quelle confezionate in bottiglia, ma è difficile che si trovi nell’acqua da rubinetto. Chi possiede perciò la giusta acqua, ha scoperto veramente il segreto per fare un buon caffè, proprio come si faceva a Napoli una volta.

Ecco la tazzina peggiore e la tazzina migliore per bere il caffè.