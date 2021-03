La noia fa parte di noi. I medici, quando non parlano di Covid 19, ricordano che per i bambini è una situazione non solo utile, ma necessaria.

I bambini si devono annoiare, perché annoiandosi riescono a svilupparsi. La noia è quella sensazione di impotenza, di frustrazione che però ci costringe a fare qualcosa.

Vogliamo sfuggire dalla noia, altrimenti ci sembra di perdere tempo. Alcuni si impegnano ad imparare una lingua straniera, anche per i grandi benefici economici e salariali che ne derivano. Però, sembra proprio che la noia anche così non passi. Allora, spesso, cadiamo nella cupa rassegnazione e pensiamo di non poter uscire da questo stato di cose.

Grave errore, una soluzione c’è e forse non ci avevamo mai pensato. Ecco la cosa migliore da fare quando siamo annoiati.

No, non è né leggere né guardare un film

In molti penseranno che leggere, guardare un film o una serie televisiva può essere la soluzione. In realtà non lo è, dato che spesso ci annoiamo anche a leggere, guardare un film o una serie televisiva. La vera svolta sta proprio nell’inoltrarci nell’ignoto.

La cosa migliore da fare quando siamo annoiati è proprio cercare di scoprire parti di noi che non conoscevamo o che non conosciamo. Dobbiamo, infatti, impegnarci a trovare nuove forme di intrattenimento.

Uscire dalla noia vuol proprio dire usare il nostro cervello per trovare attività alternative. Magari il giardinaggio, magari la pittura. Insomma, non c’è una soluzione unica e valida per tutti.

La verità sta proprio nel metodo: dobbiamo usare la nostra immaginazione per uscire dalla noia. Magari, collezionare bonsai o scrivere una poesia. Magari, far crescere delle piante esotiche sul nostro terrazzo o balcone o ancora creare qualcosa. Il segreto sta proprio qui: la noia in realtà è ancora molto importante per noi.

Ecco, dunque, qual è la cosa migliore da fare quando siamo annoiati.