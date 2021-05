Gli elettrodomestici ci aiutano quotidianamente semplificandoci la vita in tantissime situazioni. Non a caso ogni anno escono sempre più novità che li riguardano e che ci permettono di sfruttarli sempre meglio. Siamo difatti arrivati al punto di non poter neanche immaginare una vita senza il forno, la lavastoviglie o il freezer. E non c’è nulla di male in questo, a patto che si sappia bene come farli funzionare a dovere e, soprattutto, come non fare errori nell’utilizzarli. A tal proposito nei prossimi paragrafi riveleremo la cosa da fare assolutamente prima di far partire la lavatrice per evitare grossi problemi con il bucato.

Pro e contro

Difatti così come ci aiutano in mille modi diversi, gli elettrodomestici sono in grado anche di complicarci moltissimo la vita. Infatti alcuni errori che commettiamo, magari inconsapevolmente, potrebbero metterci veramente alla prova con la nostra pazienza. Oggi ci occupiamo in particolare del lavaggio dei panni, e di come scongiurare il peggiore degli inconvenienti. Il tutto grazie ad un piccolo dettaglio da dover ricordare. Vediamo quindi qual è la cosa da fare assolutamente prima di far partire la lavatrice per evitare grossi problemi con il bucato.

Un controllo necessario

Come sappiamo bene prima di azionare la lavatrice dobbiamo controllare alcune cose. Innanzitutto il colore dei capi che stiamo inserendo al suo interno, ma anche la temperatura, la quantità di detersivo, e così via. C’è però un ultimo controllo da dover fare che incredibilmente sfugge a tantissime persone. E che se non fatto potrebbe provocare conseguenze molto spiacevoli. Ci riferiamo all’abitudine che in molti purtroppo hanno di non controllare, prima di azionare la lavatrice, che tutte le camicie siano sbottonate e che le cerniere dei pantaloni siano alzate.

Potrà sembrare un dettaglio di poco conto ma ahimè non lo è affatto. Infatti durante il bucato se le zip non sono alzate potrebbero incastrarsi con gli altri vestiti, provocandone la rottura. Inoltre in caso ci si scordi di sbottonare le camicie prima di far partire il processo di lavaggio si andrebbe incontro al rischio di rottura delle asole e dell’intero capo. È un semplice dettaglio dunque ma che dobbiamo cercare di ricordare, per il bene dei nostri vestiti e della nostra pazienza.