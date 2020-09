L’economia cinese sembra aver archiviato la turbolenza finanziaria legata al Covid-19, e ha ripreso, anche se pur lentamente, la sua corsa in salita.

Anche se rimangono alcune incognite sulla effettiva portata dell’epidemia in Cina, non si vedono quasi più gli effetti negativi finanziari di questo gravoso evento.

Il regime cinese continua a fornire dati relativi ai decessi, praticamente ridicoli, se confrontati a quelli occidentali.

Totalitarismo ed economia di mercato

Dobbiamo ancora una volta precisare che Pechino non è un regime democratico, il loro modello politico è il totalitarismo, anche se è stato abbinato ad una economia di mercato.

Gli effetti del maoismo si fanno ancora sentire nella struttura dirigenziale cinese.

Xi Jinping: il nuovo Mao

Non per niente l’attuale presidente della Cina, e capo assoluto del Paese, XI Jinping viene definito il nuovo Mao.

Xi Jinping, a differenza di Mao, ha un potere economico impressionante.

Questo grande Paese sta comprando tutto quello che può servire al suo sviluppo nei prossimi 20 o 30 anni.

La Cina maoista era ancora sottosviluppata e in preda alle continue lotte di potere tra il Grande timoniere e i grandi gerarchi del partito.

La Cina attuale è un colosso economico che nessuno si aspettava e che pretende di dire la sua almeno in Asia, per adesso.

Un modello di sviluppo politico democratico potrebbe essere quello di Taiwan e non certo di Pechino.

La corsa economica della Cina si fermerà?

Questa risalita diventerà con il passare del tempo sempre più robusta.

Se non vi saranno crisi molto rilevanti e/o guerre commerciali come quella contro l’America di Trump, la ripresa sarà inevitabile.

Economia in forte crescita? Ancora una volta i mercati cinesi faranno la differenza nei portafogli occidentali?

Sicuramente.

Un modello di sviluppo economico in assenza di democrazia.

Questa grossa espansione della Borsa cinese, ricordiamo che la Borsa di Shangai ha già superato i massimi di gennaio 2020 di pre-pandemia, sarà anche un bene?

La risposta non può essere che negativa, dato che siamo in presenza di un regime e non di una democrazia di tipo occidentale.

La Cina, per questo motivo, gioca con regole molto diverse, e molto più semplici, in poche parole gioca “sporco”.

Lo sviluppo economico e politico devo andare di pari passo. I recenti problemi nella ex colonia britannica di Hong Kong sono un esempio molto chiaro, di come Pechino intende governare.

Fino ad oggi la Cina è stata il centro di produzione manifatturiero del mondo, ma questa veste oggi le sta molto stretta. La sua nuova corsa è verso le nuove tecnologie, e questa la sarà la sua corsa nei prossimi anni rincorrere e superare le produzioni legate al NASDAQ.

Per chi si chiedesse se la corsa economica della Cina si fermerà, per adesso investire in Cina sarà comunque sempre conveniente ma con notevoli risvolti politici e sociali.