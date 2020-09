La corsa del dollaro nei confronti della moneta unica europea è giunta già al capolinea: cosa accadrà settimana prossima?

La corsa del dollaro nei confronti della moneta unica europea è giunta già al capolinea. La settimana appena conclusasi, infatti, aveva illuso i sostenitori della moneta americana che hanno dominato quattro sedute su cinque provocando una discesa da area 1,2 fino in area 1,18. Tuttavia, la reazione dell’euro è stata molto vigorosa tanto da resistere al break ribassista.

Se, però, la corsa del dollaro nei confronti della moneta unica europea è giunta già al capolinea, quali potranno essere gli scenari futuri per il cambio euro dollaro?

Analisi grafica e previsionale sul cambio euro dollaro

Il 4 settembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1838 sostanzialmente invariata rispetto alla seduta precedente.

Questa chiusura, insieme a quella precedente, hanno dato una chiara dimostrazione della forza dei rialzisti. Come si vede dal grafico giornaliero, infatti, i ribassisti hanno cercato di rompere al ribasso il fortissimo supporto in area 1,18 (I obiettivo di prezzo), ma senza riuscirci. Qualora la tenuta di questo livello dovesse essere confermata nei prossimi giorni, allora l’euro riprendere subito nuovamente quota nei confronti del dollaro.

Scenario di medio/lungo periodo

Se nel mensile la strada è ancora lunga, visto che il mese è appena all’inizio, prima di capire se il rialzo verso area 1,3 verrà confermato, sul settimanale possiamo già trarre importanti conclusioni.

Come si vede dal grafico, per la quarta settimana consecutiva il supporto in area 1,17967 ha resistito alle pressioni ribassiste. Ci sono, quindi, tutte le condizioni il raggiungimento e successivo superamento di area 1,20735 in chiusura di settimana. In questo caso potremmo assistere a un’accelerazione verso il III obiettivo di prezzo in area 1,27848. Su questi livelli potremmo assistere a qualche presa di beneficio un po’ più consistente.

