Come abbiamo più volte scritto in passato, i nuovi massimi storici sembrano essere segnati solo per essere polverizzati nelle sedute successive. Per cui la corsa dei mercati azionari americani non sembra avere limiti ma i ritracciamenti di breve vanno sfruttati.

Cosa vuol dire sfruttare i ritracciamenti di breve?

Come si può vedere dai grafici e come è ben noto dalla Storia, ogni rialzo non è monotono crescente, ma fa delle pause che gli permettono di ripartire più forte di prima. In genere trattasi di ribassi inferiori al 10% che possono essere utilizzati dai ritardati per salire sul treno in corsa.

Qui di seguito abbiamo analizzato i time frame da quello giornaliero al trimestrale per avere un quadro d’insieme di quello che sta succedendo sul Down Jones.

La corsa dei mercati azionari americani non sembra avere limiti ma i ritracciamenti di breve vanno sfruttati: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del 13 agosto a quota 35.515,38 in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,87%.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 35.550. Da notare che per ben due sedute consecutive le quotazioni non sono riuscite a superare l’ostacolo. Le prossime sedute, quindi, saranno decisive per capire cosa accadrà nel breve periodo.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figurar con massima estensione rialzista che passa per area 39,180.

Al ribasso, invece, una chiusura giornaliera inferiore a 34.440 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Per la quarta settimana consecutiva si conferma la rottura della fortissima resistenza in area 34.860 (II obiettivo di prezzo) si sono aperte le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 37.040 dove dovremmo assistere a delle prese di beneficio.

Questo scenario verrebbe meno nel caso di una nuova chiusura settimanale inferiore a 34.860. Da notare che questo supporto è stato ancora una volta violato al ribasso nel corso della settimana, ma in chiusura di time frame ha vinto ancora una volta chi spinge al rialzo.

La forza dell’indice americano è evidente anche da un nuovo segnale di acquisto scattato sul nostro Swing Indicator.

Time frame mensile

La chiusura mensile di luglio ha confermato la forza delle quotazioni del Dow Jones e agosto si è avviato lungo lo stesso percorso. Il livelllo chiave da monitorare è il supporto in area 33.950 che fino a quando resisterà alle pressioni ribassiste darà forza allo scenario che vede il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 41.800.

Una chiusura di agosto inferiore a 33.950, seguita da una sotto 30.650, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 23.650.

Time frame trimestrale

Il prossimo check up della tendenza di lunghissimo periodo ci sarà a fine settembre. La conferma della rottura della resistenza in area 34.000 (II obiettivo di prezzo) rafforzerà lo scenario che vede il raggiungimento per/entro il 2022 di area 41.800.