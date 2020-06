La Coppa Italia persa che impatto avrà nel medio termine sulle azioni Juventus

La Coppa Italia persa dalla Juventus contro il Napoli di per se non costituisce un grande problema per una squadra che ha vinto otto scudetti consecutivi.

Il problema è che quella della Coppa Italia è la seconda finale persa dalla Juventus di Maurizio Sarri. Certamente non un buon viatico per una squadra il cui obiettivo (ossessione) è la Champions League. Inoltre va detto che il gioco della squadra bianconera non è stato entusiasmante tanto che molti commentatori hanno considerato ingiusta la vittoria ai rigori del Napoli. Per il gioco espresso, infatti, la vittoria doveva già arrivare nei tempi regolamentari.

Vista in prospettiva, quindi, la sconfitta in Coppa Italia potrebbe avere un effetto a catena che non è piaciuto al mercato. Tanto che le quotazioni della Juventus hanno perso oltre il 5%.

Il peggio, però, potrebbe non essere ancora alle spalle. La mancata vittoria nella Champions League, infatti, potrebbe avere un fortissimo impatto negativo sui conti della società che tanto ha investito per vincere la massima competizione europea. L’investimento su Cristiano Ronaldo è stato enorme e l’ennessimo fallimento sportivo potrebbe avere importanti conseguenze (cliccare qui per maggiori dettagli).

Analisi grafica e previsionale sul titolo Juventus

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 18 giugno con un ribasso del 5,41% rispetto alla seduta precedente a quota 0,938€.

La proiezione in corso è rialzista, ma come si vede dal grafico le quotazioni stanno trovando un fortissimo ostacolo in area 0,97657€. Sono, infatti, 9 settimane che i rialzisti non riescono a sfondare questa fortissima resistenza rendendo sempre più probabile un ritracciamento almeno fino in area 0,81334€. Solo chiusure settimanali sotto questo livello metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Scenario rialzista che se dovesse continuare a resistere vedrebbe le quotazioni dirette verso area 1,41773€ (II° obiettivo di prezzo) e successivamente verso area 1,86111€ (III° obiettivo di prezzo).