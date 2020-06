La conquista del Veneto non porta benefici in Borsa al gruppo Hera. Quale futuro per il titolo?

La conquista del Veneto da parte di Hera con la manifestazione di interesse presentata per conquistare il ruolo di partner industriale della nascente multi-utility del Veneto determinata dalla fusione fra Agsm Verona e Aim Vicenza, al momento non porta bene in Borsa. Come vedremo, infatti, la tendenza in corso è ribassista.

Dal punto di vista industriale la proposta del gruppo emiliano avrebbe l’obiettivo di espandere le proprie attività in Veneto, e non solo, e costituire una realtà ancora più forte che possa confrontarsi, ad esempio, con A2A.

Se l’operazione dovesse andare in porto Padova, Trieste, Udine e Gorizia avrebbero a che fare con una società con sede a Verona, con una maggioranza in consiglio espressa da Verona, Vicenza ed Hera. La cosa, però, non sembra preoccupare. Come ha dichiarato il sindaco di Udine Fontanini, infatti,

La proposta di Hera non ci preoccupa perché significherebbe allargare il mercato a Verona e Vicenza conquistando ottime prospettive di crescita per la società.

Dal punto di vista del bilancio la nuova multi-utility vedrebbe i sui risultati concorrere alla determinazione del bilancio del gruppo bolognese e, di conseguenza, gli utili e i dividendi.

La conquista del Veneto che influenza ha sulle quotazioni in Borsa?

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 25 giugno a quota 3,31€ in ribasso dell’1,9% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista con le quotazioni che si trovano in prossimità di un livello di supporto molto importante. Una chiusura settimanale inferiore a 3,31€, infatti, aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 3,1582€ (I° obiettivo di prezzo).

