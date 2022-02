Siamo ormai prossimi a uno dei periodi più attesi dell’anno, soprattutto dai bambini. Le festa di Carnevale, a maggior ragione in questo 2022, avrà un sapore un pochino particolare. Si sta, infatti, ritornando piano piano alla normalità dopo il lungo periodo di Covid. Seppur non tutti i Comuni italiani abbiano dato il via libera alle manifestazioni classiche, sospese ormai da due anni, siamo certamente sulla buona strada. Sperando che il 2023 faccia poi tornare tutto come prima.

In Italia, se parliamo di Carnevale, subito ci vengono in mente due città: Venezia e Viareggio. La prima è famosa nel Mondo, quasi a livello di Rio de Janeiro. La seconda invece, oltre ad aver dato i natali a Marcello Lippi, pare esista solo in questo periodo dell’anno. Nulla di più sbagliato, invece, perché questo comune nel bel mezzo della Versilia ha molto da offrire a chi lo visita, anche nel mese di marzo. Il suo mare non sarà tra i migliori, ma di certo esercita grande fascino in inverno. Le spiagge sono luogo onde poter camminare, correre, oltre che riposarsi, anche senza il sole estivo. Per ammirare anche tramonti romantici in una pace non propriamente possibile tra luglio e agosto.

Se parliamo di passeggiate, poi, è indubbiamente ricca di fascino quella che ci porta sul molo. Al termine, si può leggere, scritta sulle rocce, la frase del poeta Mario Tobino: “Viareggio, in te sono nato, in te spero di morire”.

La conosciamo per il Carnevale, ma in questa città della Versilia possiamo trovare mare, arte e natura per una vacanza relax a marzo

Non solo, si possono ammirare anche i 3 metri della statua in bronzo dell’Attesa dell’artista Inaco Biancalana. Un monumento inaugurato nel 2007, che raffigura l’abbraccio di una donna e dei suoi figli al marito marinaio. Una scultura che Biancalana ha costruito nel 1947 in legno e che è stata riprodotta nel 2007 sullo scoglio detto del Tito.

Se poi parliamo di passeggiata, ce n’è una che a Viareggio si scrive con la P maiuscola. Sono i due chilometri che costeggiano il mare. La via dello struscio d’estate, mentre a Carnevale è il luogo in cui sfilano i carri. In periodi diversi da questi, la si può percorrere con molta più calma e, soprattutto, incontrando molta meno gente. È anche la via dello shopping e delle grandi marche, presenti nei grandi palazzi liberty che si affacciano sulla passeggiata.

Infine, sempre in tema di natura, oltre al mare si può godere di una splendida pineta. Se non bastasse, ecco l’Oasi naturale Lipu di Massaciuccoli, poco fuori Viareggio. È possibile camminare su suggestive pedane in legno a pelo dell’acqua, ammirando la flora e la fauna di questo piccolo lago.

La conosciamo per il Carnevale, ma in questa città versiliana, dunque, possiamo trovare tante attrazioni. Perché Viareggio non vive solo nel fine settimana di febbraio né nei mesi estivi. È un luogo che può essere visitato in ogni momento dell’anno, per godere delle sue peculiarità, oltre che della sua cucina.