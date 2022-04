La conferma della rottura dei supporti spinge al ribasso Datalogic. Dove potrebbe invertire il titolo?

Dopo che a gennaio mettevamo in guardia da possibili affondi ribassisti (Se il supporto dovesse cedere per le azioni Datalogic si prevede un nuovo affondo ribassista), il titolo è arrivato a perdere oltre il 30%. Quindi, la conferma della rottura dei supporti spinge al ribasso Datalogic.

Allo stato attuale ci potrebbe essere ancora spazio per la discesa, almeno fino al prossimo importante obiettivo in area 8,12 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire il raggiungimento della massima estensione ribassista in area 2,84 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di tenuta di area 8,12 euro.

La valutazione del titolo Datalogic

Dopo il recente ribasso la valutazione del titolo è abbastanza contrastante a seconda dell’indicatore utilizzato. Ad esempio, secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni Datalogic sono sottovalutate del 20%.

Se, invece, si utilizzano gli strumenti classici per la lettura del bilancio, si scopre che mentre il PE esprime sopravvalutazione rispetto al settore di riferimento, il Price to Book ratio esprime sottovalutazione. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,87 per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, poi, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio di accumulare, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Il vero punto di forza di Datalogic è la sua solidità dal punto di vista finanziario. Tuttavia bisogna distinguere tra lo scenario di breve e di lungo periodo. L’indice di liquidità di breve, infatti, è inferiore a 1. Quello di lungo, invece, è circa 1,5 a testimonianza della solidità finanziaria di Datalogic nel lungo termine.

La conferma della rottura dei supporti spinge al ribasso Datalogic: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta dell’11 aprile a 9,48 euro in ribasso dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

