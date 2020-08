In agosto la conferma del segnale rialzista di lungo periodo sul petrolio non deve fare abbassare la guardia, potrebbero esserci sorprese al ribasso. Sono ormai settimane, infatti, che le quotazioni si mantengono in prossimità di area 42,5 dollari senza che riescano a prendere una direzione definita. D’altra parte si mantengono sopra i livelli chiave al di sotto dei quali scatterebbe la proiezione ribassista.

Tutti gli scenari, quindi, sono possibili. L’importante è individuare i livelli oltre i quali gli scenari prendono forza e le quotazioni direzionalità.

Analisi grafica e previsionale sul petrolio

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 42,97 dollari in ribasso dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 42,493 dollari. Non è, però, riuscita ad accelerare verso il secondo obiettivo di prezzo in area 46,252 dollari. Le quotazioni, quindi, si trovano in una sorta di limbo: sono, infatti, sotto il forte supporto in area 42,493 dollari, ma sopra il supporto della proiezione ribassista in area 42,3 dollari.

L’indecisione, quindi, regna massima e prima di prendere posizione bisogna attendere una chiusura o superiore a 42,493 dollari oppure inferiore a 42,3 dollari. In quest’ultimo caso le quotazioni si dirigerebbero verso area 40 dollari, prima, e 36,166 dollari, poi, con possibile massima estensione in area 32,354 dollari.

Scenario di medio/lungo periodo

Niente da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti

Sul settimanale tutto procede come da copione. Le quotazioni, infatti, sono dirette verso il secondo obiettivo di prezzo in area 53 dollari. La condizione affinché l’obiettivo venga raggiunto è una chiusura settimanale superiore a 44,3 dollari. La massima estensione del rialzo si trova in area 76 dollari. Solo una chiusura settimanale inferiore a 38,8 dollari potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista con possibilità di discese fino in area 30 dollari.

Riguardo il mensile, la chiusura di agosto, tranne sorprese durante la seduta del 31 agosto, chiuderà sopra il livello chiave in area 39,6 dollari aprendo le porte al raggiungimento di area 53 dollari, prima, e 76,4 dollari poi.

Solo una chiusura di agosto inferiore a 40 dollari, poco probabile, farebbe accantonare lo scenario rialzista e aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 26,18 dollari.

Conclusione: tutto indica rialzo, ma la conferma del segnale rialzista di lungo periodo sul petrolio non deve fare abbassare la guardia, potrebbero esserci sorprese al ribasso.

Approfondimento

E’ il momento di comprare questa materia prima e tenerla per anni. Ecco i motivi