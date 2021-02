La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare tre dispositivi utili da avere in casa per semplificare le azioni di vita quotidiana. Questi riguardano il controllo della caldaia a condensazione, la gestione dell’impianto d’illuminazione e del videocitofono. È possibile controllare tutti questi dispositivi dal proprio cellulare, tramite apposite applicazioni per lo smartphone. Ecco spiegato perché la comodità in casa è a portata di smartphone con questi dispositivi intelligenti.

Controllo della caldaia

L’installazione della caldaia a condensazione come metodo di riscaldamento è ormai davvero frequente. Non molti sanno, tuttavia, della possibilità d’installare un dispositivo aggiuntivo, per il controllo a distanza della caldaia tramite smartphone.

Questa è una comodità importante nella vita quotidiana. Diventa così possibile accendere la caldaia prima di rincasare da lavoro o spegnerla in caso di distrazioni che hanno impedito di farlo prima di uscire.

È possibile verificare eventuali anomalie nel suo funzionamento o cambiare la modalità di riscaldamento e di erogazione dell’acqua sanitaria, quando esistono metodi alternativi in casa. In questo caso, il termostato WI FI disporrà di uno strumento aggiuntivo, tramite cui collegare il tutto alla rete domestica.

Sistema d’illuminazione

Sono sempre maggiori i produttori di sistemi per il controllo dell’illuminazione dallo smartphone. Non solo le luci sospese o i lampadari, ma anche piccole lampade. Come? Basterà acquistare dei dispositivi speciali, a cui collegare la prese delle lampade.

Il controllo da apposita applicazione consentirà di sospendere l’alimentazione della corrente al dispositivo e quindi spegnere la lampada.

Il processo contrario vale, invece, per l’accensione. Altri produttori offrono anche la possibilità di cambiare la colorazione delle luci dentro casa, per atmosfere più soffuse o serate divertenti e colorate in famiglia.

Impianto di videosorveglianza e video citofono

La comodità in casa è a portata di smartphone con questi dispositivi intelligenti, tra cui anche il videocitofono. I moderni citofoni, dotati di schermo, dispongono del collegamento tramite app. Questo consente di ricevere una notifica smartphone quando qualcuno suona al campanello.

Il tutto è estremamente utile anche a distanza, per verificare chi suona a casa, nel momento in cui si è impegnati a lavoro. I modelli più completi dispongono anche della segnalazione di movimento.

Quando la videocamera incontra un qualsiasi movimento esterno, la notifica sul cellulare è immediata. Il meccanismo è simile a quello degli impianti di videosorveglianza e aumenta notevolmente la sicurezza domestica.