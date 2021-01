La classica colazione è quella che vuole il caffè o il cappuccino abbinato a qualcosa di dolce come un croissant o un pezzo di torta.

È ora di dimenticarli. Qui si tratterà di una delle colazioni regionali che farà storcere il naso, uno degli abbinamenti meno capiti nel resto d’Italia: focaccia e cappuccino.

Infatti, in Liguria si è soliti fare colazione con questi due alimenti che potrebbero essere, in apparenza, in contrasto tra loro.

Per qualsiasi italiano l’idea di svegliarsi e fare colazione con un pezzo di focaccia “pucciato” nel cappuccino è pura follia. Eppure, davvero, bisognerebbe almeno una volta nella vita intingere la focaccia nel caffè latte.

Perché chi non ha mai provato fugassa e cappuccino non sa cosa si perde.

La combinazione perfetta per una colazione insolita ma buonissima che conquisterà tutti

La Liguria è famosa per per la sua focaccia deliziosa che non ha rivali al mondo. Si tratta di una focaccia alta non più di due cm, unta al punto giusto, morbida dentro ma croccante e dorata fuori.

L’abitudine di pucciare la focaccia nel cappuccino è davvero una tradizione ben radicata in Liguria. In pochi capiscono davvero la filosofia che c’è dietro a questa tradizione.

Ovviamente, chi vuole provare questa combinazione potrà farlo con qualsiasi tipo di focaccia.

Rito

Quando si parla con un ligure della colazione tipica della sua Regione la descriverà come un vero e proprio rito.

Come ogni rito anche questo andrà preso senza fretta. Fare colazione prendendosi il proprio tempo, leggendo il giornale e commentando le notizie.

Questo non significa, però, che questo rito debba durare ore. Infatti è possibile conciliare la colazione con la necessità di recarsi al lavoro.

Ovviamente, bandita la colazione in piedi al bancone del bar.

L’olio

A chi obietta che la focaccia lascerà chiazze di unto sulla superficie del cappuccino si potrà rispondere che esistono delle tecniche per evitare ciò.

Infatti, la focaccia dovrà essere intinta nel latte per un giusto lasso di tempo che che si capirà con l’esperienza.

Per evitare il formarsi di chiazze d’olio sulla superficie bisognerà capire per quanto tempo intingere la focaccia.

In generale, se la si intinge per troppo poco tempo, si formeranno le chiazze, mentre, al contrario, la focaccia diventerà eccessivamente impregnata.

Imparando ad osservare la focaccia si capirà il tempo ottimale necessario di cui ha bisogno.

Ecco svelata questa combinazione perfetta per una colazione insolita ma buonissima che conquisterà tutti.

In ogni caso si è avvertiti, una volta provato a fare la colazione in questo modo non si riuscirà più a tornare al classico croissant.