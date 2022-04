L’utilizzo giornaliero delle padelle comporta l’accumulo di sporco e di incrostazioni, che molto spesso con i tradizionali metodi di pulizia non si riesce a eliminare totalmente. Spesso ci capita di strofinare troppo una padella, e di danneggiarla gravemente tanto da non poterla più utilizzare. Infatti, occorre tenere in considerazione una cosa molto importante, le padelle usurate a lungo andare rilasciano nel cibo che cuciniamo, sostanze tossiche e nocive per la nostra salute. Conoscere alcuni trucchi tramite la combinazione di sostanze naturali ci permette di pulire bene le padelle, senza rovinarle.

Aceto e bicarbonato

Questi due prodotti li abbiamo tutti in casa, e la loro combinazione risulta perfetta per le pulizie domestiche e in particolare, per eliminare le incrostazioni e lo sporco dalle padelle.

Versare nella padella bruciata un bicchiere di aceto. Poggiarla sui fornelli e riscaldarla con una fiamma a fuoco medio. Aggiungere all’aceto, un bicchiere e mezzo di acqua e fare bollire. Non appena giunge ad ebollizione, togliere la padella dal fuoco e versare due cucchiai di bicarbonato. La loro combinazione provocherà una reazione chimica, cioè si formerà della schiuma. Dopo qualche minuto pulire con una spugnetta la padella. Vedremo lo sporco andare via in poco tempo e con facilità.

La combinazione di questi prodotti naturali ci permette di eliminare lo sporco e le incrostazioni dalle padelle con il minimo sforzo e in poco tempo. Patata e sale

La patata e il sale risultano essere una combinazione naturale perfetta per la pulizia delle padelle.

L’amido contenuto nella patata associato al sale dà vita ad una sorta di scrub.

Vediamo cosa occorre:

a) 1 panno leggermente umido;

b) 1 patata cruda;

c) sale.

Procedimento

Poggiare il panno umido su un piano d’appoggio e sistemarci sopra la padella capovolta. Dividere in due una patata, immergerla nel sale e strofinare il fondo della padella, fino a quando non vedremo sparire le incrostazioni e le macchie.

Lavare la padella come di consueto.

Limone e bicarbonato

La combinazione di questi prodotti naturali permette di pulire a fondo le padelle e farle ritornare come nuove.

Ecco cosa occorre:

a) bicarbonato;

b) acqua calda;

c) un limone.

Procedimento

Tagliare in due un limone e premerlo nella padella. Scaldare l’acqua in un pentolino versarla nella padella, e aggiungere il bicarbonato. Lasciare agire per una decina di minuti e pulire con una spugnetta e sciacquare.

