Nel mondo della moda e delle tendenze non si perde tempo. E così arriva la collana da star super di tendenza da indossare subito. Per lei e per lui, questo gioiello in argento o oro è genderless. Questa necklace è stata vista al collo di moltissimi influencer e poi dai social è passata alle passerelle, e oggi è l’accessorio must-have di stagione. In formato maxi e mini questa collana is here to stay.

La collana da star super di tendenza da indossare subito

Le collane sono un accessorio molto amato. Donano luce al collo rendendolo veramente speciale. Vi sono quelle di perle, con i diamanti e quelle con i pendenti. Oggi vedremo proprio quest’ultima tipologia di collana. Con un pendente molto particolare, ma super di tendenza.

La padlock necklace

La collana assolutamente d’avere è quella con il pendente a forma di lucchetto. Questo charm sta veramente spopolando e sembra che non se ne possa fare a meno. Vediamo ora alcuni brand che hanno inserito questo prodotto nel loro catalogo.

Celine

Marchio diretto da Hedi Slimane, Celine si sta concentrando molto sulla Gen Z. E proprio da loro infatti ha notato questo accessorio. Il charm lucchetto di Celine è realizzato in ottone con un piccolo gancio ovale. Perfetto come pendente da indossare al collo.

PDPAOLA

La collana lucchetto di PDPAOLA è realizzata in argento Sterling 925 placcato in oro a 18k. La particolarità di questo ciondolo è che dietro si può incidere una lettera. Si ricorda che il lucchetto è il simbolo di legami indissolubili. Indimenticabile Ponte Milvio a Roma, rinominato il ponte dei lucchetti o il ponte degli innamorati.

Tiffany

Impossibile non nominare una delle aziende numero uno di gioielli: Tiffany. E così anche lei presenta la sua versione della collana lucchetto, ma ovviamente in stile del brand. Perché infatti in questo caso il lucchetto è a forma di cuore.

