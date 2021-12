Come ci ripetono fin da bambini, la colazione è il pasto più importante della giornata. Se non altro perché, se non facciamo una colazione sostanziosa, la mattinata di lavoro sembrerà ancora più eterna. Proprio per questo negli ultimi tempi molti italiani hanno scoperto la colazione salata. Un tempo considerata un anatema, oggi abbiamo importato la colazione salata dai paesi del Nord Europa, dove è più tradizionale. La colazione salata spesso ci riempie di più di quella dolce, e ci aiuta a resistere fino a pranzo. Ma ha un inconveniente: di solito ci vuole più tempo per prepararla. È per questo che oggi vogliamo proporre una ricetta davvero velocissima per una colazione salata che si prepara in pochi minuti e che ci riempie fino a pranzo. Bastano tre comunissimi ingredienti. Vediamo quali.

La colazione salata non è mai stata così semplice, bastano tre ingredienti e cinque minuti per avere energia fino a pranzo

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta di una ricetta che si ispira alla cucina estremo orientale, semplificata al massimo per essere pronta in cinque minuti. Parliamo degli spaghetti di riso con salsa di soia e burro di arachidi. Non lasciamoci spaventare all’idea di mangiare spaghetti a colazione! Gli spaghetti di riso sono molto più leggeri di quelli di grano, e soprattutto non hanno bisogno di cottura, sono pronti davvero in pochi secondi. La colazione salata non è mai stata così semplice, bastano tre ingredienti e cinque minuti per avere energia fino a pranzo. Vediamo la ricetta.

Ingredienti

spaghetti di riso secchi;

un cucchiaio di burro di arachidi;

salsa di soia q.b.

Procedimento

Il procedimento è di una semplicità estrema. Mettiamo a bollire un pentolino d’acqua. Appena bolle, spegniamo la fiamma e immergiamo i nostri spaghetti di riso. Di solito vengono venduti in comode porzioni già separate che possiamo prelevare direttamente dal sacchetto senza impazzire a districare gli spaghetti. Dopo pochissimi secondi gli spaghetti cominceranno ad ammorbidirsi. Appena saranno morbidi, scoliamoli e rimettiamoli nel pentolino. Aggiungiamo un cucchiaio di burro di arachidi, e salsa di soia secondo il nostro gusto. Accendiamo nuovamente la fiamma a fuoco basso. Mescoliamo accuratamente. Il burro di arachidi si scioglierà, unendosi alla salsa di soia per formare una deliziosissima e sostanziosa salsina che ricoprirà perfettamente i nostri spaghetti. Facciamo evaporare il liquido in eccesso. Infine, quando gli spaghetti saranno abbastanza asciutti, serviamo. Una colazione nutriente pronta davvero in pochissimi minuti.

