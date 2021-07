Sempre alla ricerca di cibi salutistici e che siano anche gustosi, non possiamo perdere l’occasione di conoscere la ricetta per una colazione perfetta, gustosa e sana. Particolarmente indicata per il periodo estivo perché anche fresca.

La colazione nutriente e sana per eliminare stitichezza, ritenzione idrica, dimagrire e combattere l’ipertensione

L’ingrediente principale è lo yogurt greco. Forse non tutti sanno che per ottenere questo prodotto lo yogurt subisce un processo di filtrazione in più rispetto a quello tradizionale. Questo lo rende più denso e cremoso. Ma anche ideale per gli intolleranti al lattosio poiché ne riduce il suo contenuto. Inoltre è particolarmente adatto per le diete ipocaloriche poiché contiene pochi grassi. Però dà senso di sazietà grazie alle proteine ben 9 gr e 4 gr di carboidrati su 100 di yogurt.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fa bene agli ipertesi

Un grande merito va al suo bassissimo contenuto di sodio, quasi la metà dello yogurt tradizionale. Pertanto è un alimento particolarmente indicato per chi soffre di ipertensione. Anche il suo alto contenuto di potassio (150 mg su 100 grammi di prodotto) va a beneficio della pressione arteriosa poiché aiuta a combattere la ritenzione di liquidi. Il potassio è fondamentale per la regolazione dell’equilibrio idrico-salino e quindi per la regolazione della pressione sanguigna.

Fa bene all’intestino

Come tutti gli yogurt fa benissimo all’intestino. Aiuta a eliminare il gonfiore diminuendo i tempi di digestione. In questo modo le sostanze nocive per l’organismo stanno meno a contatto con le pareti intestinali evitando i fastidiosi effetti.

Alimento degli sportivi

Oltre a tutti i benefici sopraelencati non si può non menzionare il suo apporto di sali minerali che lo fa inserire come alimento prediletto nella dieta degli sportivi.

La ricetta

Vediamo come consumare lo yogurt greco a colazione tutti i giorni.

Ingredienti:

100 gr di yogurt greco;

2 cucchiaini di sciroppo d’acero;

3 cucchiai di granola o müsli.

Versare lo yogurt in una ciotolina e mischiarlo allo sciroppo d’acero. Aggiungere la granola o in alternativa il müsli preferito. La combinazione di questi elementi è ottima e piacerà anche a chi di solito non gradisce il gusto aspro dello yogurt. Lo sciroppo d’acero che è un dolcificante naturale, mitigherà il suo tipico sapore. È questa la colazione nutriente e sana per eliminare stitichezza ritenzione idrica dimagrire e combattere l’ipertensione senza rinunciare al gusto.