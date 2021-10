Per la sua dolcezza, la sua cremosa polpa ed il colore caldo e dorato il cachi, sin dall’antichità, è sempre stato considerato il “cibo degli Dei”. Con la zucca, i funghi e le castagne è l’alimento autunnale per eccellenza. Può avere diverse consistenze ed è molto versatile in cucina. Questo frutto infatti è utilizzato per realizzare svariate ricette sfiziose ed invitanti sia dolci che salate.

In particolare il cachi, quando viene adoperato in preparazioni dolci come il plumcake, è molto apprezzato per la sua bontà e per l’energia che fornisce soprattutto ad inizio giornata. Per questo motivo la colazione non sarà più la stessa grazie a questo gustosissimo dolce autunnale ai cachi che è una vera e propria leccornia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le caratteristiche del cachi

In base allo stato di maturazione e alle varietà, il cachi può avere una consistenza molle o soda, ma il sapore rimane comunque dolce e avvolgente. Essendo però molto zuccherino, è importante consumarlo con moderazione.

Le sue proprietà benefiche lo rendono particolarmente indicato nella stagione autunnale. È infatti ricco di vitamine C, A e B, di betacarotene e sali minerali come il potassio, il fosforo ed il magnesio. Ha capacità energizzanti (100g apportano 70 calorie), motivo per cui è adatto soprattutto per sportivi e bambini. Inoltre, l’alto contenuto di vitamina C favorirebbe l’assorbimento del ferro, rafforzerebbe il sistema immunitario e difenderebbe l’organismo dai malanni di questo periodo variabile e capriccioso.

La colazione non sarà più la stessa grazie a questo gustosissimo dolce autunnale ai cachi che è una vera e propria leccornia

Di seguito il procedimento per realizzare un morbido plumcake ai cachi e gocce di cioccolato per 6 persone.

Ingredienti:

250g farina 00;

4 cachi maturi;

100g zucchero canna;

3 uova medie;

60ml olio di semi;

70 ml latte p.s;

1 bustina lievito in polvere per dolci;

1 cucchiaino cannella;

Scorza limone q.b;

Gocce di cioccolato q.b;

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Pulire i cachi e prelevare la polpa;

in un contenitore sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un impasto chiaro e spumoso;

aggiungere la polpa dei cachi, la scorza del limone, il latte, l’olio e mescolare per bene;

infine aggiungere la farina e il lievito setacciati e la cannella. Amalgamare il tutto;

prendere uno stampo per plumcake 30 x 12 cm e con un tovagliolo imbevuto d’olio, ungerlo completamente (compresi i bordi) e poi infarinarlo;

versare l’impasto, livellarlo con una spatola e versare le gocce di cioccolato;

cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. Fare la prova dello stecchino per capire se è ben cotto;

sfornare e lasciare riposare per 5 minuti nello stampo poi rovesciarlo su una gratella e farlo raffreddare completamente;

cospargere con un po’ di zucchero a velo, affettare e servire. Conservarlo in una campana di vetro.

Accompagnato da una tazza di latte caldo o di tè è ottimo per una colazione da campioni.