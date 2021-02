Keith Haring, talentuoso pittore e writer americano diceva che “I bambini sanno qualcosa che la maggior parte di noi ha dimenticato”. E, potremmo tranquillamente citare questa frase vedendo la colazione migliore per rinforzare il sistema immunitario insegnata dai bambini. Ci riferiamo alla tazza, in alcuni casi alla scodella, di latte e cacao in polvere. Vediamo assieme ai nostri Esperti di salute e benessere perché questa colazione è importante per affrontare al meglio la giornata.

Energia e rinforzo del sistema immunitario a colazione

Ci sono, come sappiamo, popoli che fanno della colazione il pasto più importante della giornata. Noi, italiani non siamo tra questi. Secondo, però tutti gli scienziati dell’alimentazione, la colazione dovrebbe garantirci il 15% nell’energia della giornata. Dovremmo fare una colazione completa, ricca di nutrienti, varia e, soprattutto con tutto il tempo che merita. Dimentichiamo, infatti troppo spesso che la colazione è la griglia di partenza del nostro organismo per affrontare al meglio tutta la giornata. Ecco, perché la colazione migliore per rinforzare il sistema immunitario insegnata dai bambini, a base di latte e cioccolato in polvere, è una valida alternativa.

Molto bene anche il latte coi cereali

Ai bambini piacciono anche i cereali, che diventano, soprattutto coi più piccoli, anche un modo per giocare, facendo colazione. Ma, abbinare tutti i minerali del latte con le fibre e le vitamine dei cereali diventa una miniera importante per la salute del nostro organismo. Anche secondo l’OMS, una scodella di latte e cereali, con orzo o cacao in polvere, è un modo salutare per assumere il contenuto quotidiano di zuccheri, senza esagerare. Ricordiamo che dovremmo introdurre meno del 10% di zuccheri al giorno per il fabbisogno della nostra giornata. In pratica, dovremmo limitarci a circa 25 grammi al giorno. Teniamo conto che un cucchiaino di zucchero corrisponde a circa 5 grammi.

I benefici del cacao in polvere meno conosciuti

Conosciamo tutti i nutrienti contenuti nel latte, ma probabilmente non tutti quelli contenuti nel cacao. Parlare di una colazione benefica anche per il sistema immunitario, assumendo il cacao, significa introdurre nell’organismo:

antiossidanti;

proteine;

vitamine;

sali minerali;

serotonina.

Tutti ingredienti benefici che concorrono a contrastare l’insorgere dei radicali liberi, a elevare il nostro sistema immunitario, ma anche a fornirci maggiore concentrazione e lucidità sul posto di lavoro o a scuola.

Approfondimento

