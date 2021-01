La colazione è il pasto più importante della giornata, anche se molti la sottovalutano. C’è chi lo fa per mancanza di tempo o semplicemente per pigrizia, ma sia nel caso in cui si svolga attività sportiva in maniera regolare, sia per i meno salutisti è importante concedersi il tempo per una colazione equilibrata. Vediamo insieme la colazione light buona e gustosa per chi ama mantenersi in forma: oggi realizziamo i pancakes proteici all’avena.

Ingredienti

100 gr. di farina d’avena;

125 gr. di yogurt greco;

1 uovo medio;

6 gr. di lievito vanigliato;

20 ml. di latte parzialmente scremato;

15 gr. di zucchero;

essenza al limone;

5 gr. di olio evo per ungere.

Preparare i pancakes

Per preparare i pancakes, setacciare la farina d’avena, il lievito lo zucchero e mettere da parte. In un’altra ciotola mettere l’uovo, il latte, lo yogurt greco, l’essenza al limone e mescolare bene con una frusta. Una volta amalgamati per bene gli ingredienti liquidi, aggiungere farina e lievito setacciati poco alla volta mescolando con una frusta a mano per evitare la formazione di grumi. Una volta ottenuto un composto liquido ed omogeneo, prendere una padella antiaderente ed ungerla leggermente con l’olio. Metterla a scaldare a fuoco medio-basso e, quando sarà calda, versare un mestolo di composto. Non è necessario spanderlo, ma attenzione a creare una forma il più possibile tonda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dopo un paio di minuti, quando inizieranno a comparire delle bollicine in superficie, è ora di girare il pancake: controllare però che la base sia ben dorata. Terminare la cottura dall’altro lato e ripetere l’operazione per ogni dischetto. Adesso è il momento di guarnire i nostri pancake: l’ideale per fornire il giusto apporto di calorie e nutrienti, sarebbe quello di consumarle con yogurt bianco o greco, frutta fresca di stagione oppure del burro di arachidi, ma in ogni caso, via libera alla fantasia! Ecco, dunque, servita la colazione light buona e gustosa per chi ama mantenersi in forma.