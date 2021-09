La prima colazione dicono sia il pasto più importante della giornata, e gli studi hanno dimostrato che è proprio così.

Sembra infatti che fare colazione sia come “accendere il motore” del nostro organismo.

La funzione principale è quella di attivare il metabolismo e fare il pieno di energie per affrontare la giornata.

Molti purtroppo hanno la brutta abitudine di saltare questo pasto così importante e non c’è nulla di più sbagliato.

Così facendo infatti il rischio è quello di esporre l’organismo a potenziali danni, aumentando le probabilità di sviluppare malattie serie come il diabete e l’obesità.

Inoltre, la colazione svolge una funzione determinante nei confronti del metabolismo stimolandolo, oltre ad aumentare il senso di sazietà durante la giornata.

In genere, chi salta la colazione lo fa per abitudine o per fretta; gli stessi motivi per cui molti tentano di recuperare consumando al bar.

Certo, se alla fretta aggiungiamo la gola tutto diventa più complicato.

In effetti, soprattutto al mattino, molti bar offrono una serie di leccornie dolci e salate di fronte alle quali è dura resistere.

Si tratta sicuramente di un momento gratificante e sappiamo che la colazione al bar è sempre un piacere, ma molti ignorano queste spiacevoli conseguenze.

Stiamo parlando dei valori nutrizionali che alcuni tra i cibi più consumati al bancone possiedono; valori significativi che forse pochi conoscono.

Non solo le calorie complessive, ma anche molti zuccheri e grassi, che di certo non rendono la colazione al bar una “sana abitudine”.

Il dettaglio e le alternative

Ecco le calorie che contengono alcune delle paste più amate al mattino:

cornetto vuoto circa 270 calorie;

cornetto alla crema o alla marmellata quasi 350 calorie;

cornetto alla Nutella circa 400 calorie.

Se a queste aggiungiamo ad esempio un cappuccino con caffè e latte intero sforiamo il tetto delle 500 calorie.

Decisamente troppe per chiunque voglia mantenere uno stile di vita sano!

Questo non significa che una bella e appagante colazione al bar non sia concessa ogni tanto.

Soprattutto chi svolge una regolare e intensa attività fisica potrà lasciarsi andare più spesso, ma l’allerta grassi vegetali idrogenati è valida per tutti.

Meglio dunque puntare la sveglia qualche minuto prima per dedicare del tempo a sé stessi anche in questo senso, consumando una colazione a base di frutta, fibre e grassi “buoni”.

Così facendo, anche lo sgarro di tanto in tanto avrà tutto un altro sapore.

