La classifica dei migliori fondi pensioni aperti italiani: il vostro futuro è qui. Che cos’è un fondo pensione? E’ uno strumento tecnico, appartenenti al cosiddetto sistema pensionistico privato. E’ individuato dal legislatore al fine di garantire ai lavoratori una pensione complementare, da affiancare a quella che spetterebbe ai sensi di legge erogata dagli enti previdenziali obbligatori. Questo perché la pensione ai sensi di legge non sarà uguale a all’ultimo stipendio percepito ma, in media, il 30% in meno. Si capisce, quindi, come sia indispensabile un fondo pensione.

Ma in quale investire? Fondi aperti o fondi chiusi? I fondi pensione chiusi sono legati al contratto collettivo di lavoro, e ogni settore ha il suo fondo. Un lavoratore dipendente, se vi aderisce, per poter avere il contributo del datore di lavoro deve sottoscrivere quello del suo settore. Proprio per questo vengono chiamati anche fondi di categoria. I fondi pensione aperti sono invece destinati a tutti: lavoratori dipendenti e autonomi. Quindi, fondi aperti, perché possono investirci tutti.

Una società di consulenza indipendente, ha appena pubblicato la classifica dei fondi pensione aperti. Da essa si evince come alcuni prodotti siano particolarmente buoni, rispetto ad altri, e come molti (non tutti) performino meglio, ovviamente, nel lungo termine. Prima specifichiamo qualcosa, però.

Perché sia opportuno scegliere un fondo pensione lo abbiamo detto all’inizio. Quanto dobbiate allocarvi mensilmente è una scelta che dovete fare voi, possibilmente insieme al vostro consulente d’investimento. Cosa scegliere, anche. Perché è vero che la perfomance dice molto su un fondo pensione, ma non è tutto. Ancora una volta sarà il vostro consulente a darvi una mano e ad illuminarvi.

Noi ci permettiamo solo di dirvi che, tirate tutte le somme, i prodotti migliori sono quelli di Allianz (MIL:ALV) e di Crédit Agricole. Non a caso, duole dirlo, due istituzioni non italiane.