La classifica degli attori più ricchi sotto i 30 anni

Belli, giovani, famosi e ricchi. I nostri schermi sono invasi da giovani attori. Ma chi sono i più ricchi under 30 anni? Ecco la classifica dei 5 rich kids secondo Comingsoon italia.

Si sente spesso parlare dei patrimoni di star internazionali che hanno 50 o 60 anni. Attori che hanno alle spalle anni di esperienza lavorativa e tantissimi film. Persone che si possono permettere case extra lusso, viaggi super costosi, orologi, macchine e tanto altro. E da uno che ha 60 anni questo possiamo anche aspettarcelo. Ma ci sono anche le nuove generazioni che stanno guadagnando moltissimi soldi, anche se hanno meno di 30 anni. Ma chi sono?

In TV, al cinema, su Netflix e su Amazon

Sono attori che ci hanno conquistato. E alcuni di questi li abbiamo visti anche crescere. Hanno recitato tantissime parti, prima in piccole serie TV dedicate ai ragazzi e poi in film dagli incassi stellari. Una nuova generazione di attori sta crescendo e sta guadagnano sempre più soldi.

La classifica degli attori più ricchi

Partiamo dalla fine, ovvero dal quinto posto, dove troviamo l’attrice e anche cantante Hailee Steinfeld con un patrimonio di 12 milioni di dollari. Attrice che ha esordito con il film Il Grinta, poi in Romeo and Juliet, 3 Days to Kill, Pitch Perfect 2 e 3 e in tanti altri film.

Poi abbiamo l’attrice di Stranger Things e Enola Holmes, Millie Bobby Brown, con un patrimonio di 14 milioni di dollari. Al terzo posto la star degli ultimi anni, Zendaya. Attrice amatissima dai più giovani ma anche dalla critica cinematografica, e che sembrerebbe avere un patrimonio di 20 milioni di dollari.

Al primo posto abbiamo due ragazzi che sembrano avere lo stesso patrimonio, motivo per cui non esiste un secondo posto. Infatti sul podio troviamo due persone in realtà molto legate a Zendaya.

Tom Holland, fidanzato dell’attrice e volto di Spiderman, con un patrimonio di 25 milioni di dollari. Poi Timothée Chalamet, amico e compagno di Zendaya in diversi film, che sembra avere lo stesso patrimonio di Tom, ovvero 25 milioni di dollari. Attori tutti sotto i 30 anni e che hanno ancora una lunga carriera davanti a loro. Ecco allora la classifica degli attori più ricchi under 30.