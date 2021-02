Presto sarà commercializzata la cipolla piccola croccante e delicata che non fa piangere? Possibile? Vediamo di cosa si tratta.

Quando si tagliano le cipolle, capita a tutti di avvertire bruciore e lacrimazione agli occhi, tanto da avvertire un forte senso di disagio.

Nel momento in cui la cipolla viene affettata rilascia una molecola molto volatile: l’alliinasi, che assieme ad altri gas genera l’acido solforico, che raggiunge gli occhi di chi la sta tagliando facendoli lacrimare.

La lacrimazione è uno strumento di difesa, che l’occhio “adopera” per eliminare la sostanza irritante.

Più la cipolla è vecchia, e maggiore sarà il bruciore e la lacrimazione.

Per limitare gli effetti di questa sostanza si bagna con l’acqua il coltello e il tagliere, oppure si mette la cipolla nel congelatore una decina di minuti, prima di utilizzarla.

Tagliare le cipolle può diventare un vero e proprio supplizio, specialmente quando bisogna affettarne davvero tante!

Sembra però che alcuni studi effettuati negli Stati Uniti, da un team internazionale di scienziati abbia portato alla creazione di un particolare tipo di cipolla, che non rilascia nel momento in cui viene tagliata, alcun tipo di sostanza irritante per gli occhi.

Ecco la cipolla piccola croccante e delicata che non fa piangere

Si chiama Sunios e su di essa sono stati effettuati trenta anni di ricerca e di incroci tra le tante varietà di cipolle,

L’ortaggio è piccolo, croccante e delicato, e non lascia quel retrogusto forte e pungente, e soprattutto non irrita gli occhi. Particolarmente adatto per essere cotto al forno, oppure per le vellutate e le frittate. Attualmente sono vendute negli Stati Uniti, ed in pochi supermercati e negozi.

Presto però verrà commercializzata anche in Inghilterra.

Nel 2015 la società giapponese House Foods Group, ha creato una cipolla simile, ma eliminando artificialmente le sostanze irritanti e modificandole geneticamente. Questa non ha trovato l’accoglimento del pubblico.