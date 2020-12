Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’avanzare dell’età è una cosa che sicuramente spaventa molte persone. Invecchiare, infatti, può rappresentare un vero e proprio terrore per tantissimi. Ma l’età porta con sé diversi lati positivi. La saggezza, per esempio, la conoscenza, la pazienza e moltissime altre qualità spesso troppo sottovalutate. Al tempo stesso, però, ci sono anche dei lati negativi. Uno di questi è sicuramente l’arrivo di alcune macchie sulla pelle che fanno sentire molti davvero a disagio. Ma questo rimedio della nonna sembra poter migliorare la situazione: utilizzare la cipolla contro le macchie dell’età.

La cipolla contro le macchie dell’età, un rimedio antichissimo

È noto che la cipolla venga utilizzata in diverse medicine omeopatiche. Sin dall’antichità, questo alimento è stato osannato per le sue proprietà benefiche. E ora ne arriva un’altra direttamente dai nonni e dalle nonne di tutta Italia. Sembra infatti che la cipolla, unita all’aceto di sidro di mele, possa davvero eliminare le macchie che, con l’avanzare dell’età, si formano inevitabilmente sulla pelle. Secondo questo rimedio, infatti, unire questi due alimenti può apportare alla pelle dei benefici incredibili!

Il rimedio naturale che in molti stanno provando

Realizzare questa soluzione è davvero semplice. Basterà infatti stendere su un panno di cotone dell’aceto di mele e dei pezzi di cipolla. Successivamente, bisognerà applicarli sulle zone interessate e ricoperte di macchie. Ed ecco come funziona la cipolla contro le macchie dell’età.

C’è da dire, per onor del vero, che questa teoria non è supportata da alcuna prova scientifica. Infatti, nessuno studioso ha mai fatto ricerche questo rimedio in particolare. Si tratta per lo più di una credenza popolare. È un vecchio rimedio tramandato di generazione in generazione. Pertanto, se le macchie dovessero accumularsi in modo eccessivo, sarà meglio lasciar stare i rimedi della nonna e rivolgersi al proprio medico curante.

