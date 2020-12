Il pranzo di Natale sta sicuramente mettendo tutti di buon umore. E nonostante queste festività saranno sicuramente diverse dalle altre, a causa dell’emergenza sanitaria che mondo sta affrontando, non bisogna scoraggiarsi. Il menù da presentare deve essere comunque ricco e soddisfacente. E perché questo avvenga, il 25 dicembre sulle tavole di tutti gli italiani non potrà assolutamente mancare questa bevanda deliziosa. Stiamo parlando della cioccolata allo zenzero, il modo perfetto per chiudere il pranzo di Natale.

Ecco tutto l’occorrente per preparare una deliziosa cioccolata allo zenzero

Per realizzare la cioccolata allo zenzero serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 8 dl di latte

b) 100 gr di cioccolato fondente

c) 1 cucchiaio di zenzero in polvere

d) 2 pezzi di zenzero candito

e) 30 gr di cacao amaro in polvere

f) 1 cucchiaino di amido di mais

g) noce moscata

E ora andiamo a vedere come preparare la cioccolata allo zenzero. Il modo perfetto per chiudere il pranzo di Natale, con questa dolce bevanda.

Ecco tutti i passaggi per preparare questa deliziosa bevanda

Il primo passo sarà quello di tritare con cura il cioccolato con un coltello e metterlo in una ciotola. Ora, sarà il momento di scaldare il latte in un pentolino e versarne la metà (40 cl) a filo, sul cioccolato tritato. Dopo aver mescolato con una frusta gli ingredienti, bisognerà aggiungere lo zenzero in polvere, l’amido di mais, la noce moscata e il cacao. Adesso il composto andrà messo in un pentolino con il resto del latte e andrà portato ad ebollizione per 5 minuti, senza mai smettere di mescolare. Quando la cioccolata avrà raggiunto la densità desiderata, sarà il momento di aggiungere la noce moscata grattugiata e i pezzi di zenzero candito tritati finemente. E adesso basterà servirla nelle tazze più belle che si possiedono e metterla sulla tavola! La cioccolata allo zenzero è il modo perfetto per chiudere il pranzo di Natale e tutti ne saranno entusiasti!