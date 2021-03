La cintura, un capo d’abbigliamento fondamentale che non passa mai di moda

Per tutti è più un banco di prova che un capo d’abbigliamento. Chi non l’ha maledetta dopo le feste natalizie? E quanta gioia nel riuscire ad allacciarla dopo una dieta. Tuttavia, prima di essere un termometro di autostima, la cintura è un capo d’abbigliamento fondamentale che non passa mai di moda.

Breve storia della cintura

Si hanno notizie della cintura sin da tempi remoti, già nella preistoria se ne faceva uso. Del resto è molto semplice realizzarne una ed è sempre stata d’immediata utilità.

Infatti, fino all’Ottocento la si utilizzava per appenderci le più svariate cose: borselli, fazzoletti, cappelli, chiavi e anche armi. Anzi, soprattutto armi. Il buon costume vuole infatti che l’uomo chiuda la cintura verso destra e la donna verso sinistra. Questo perché prima gli uomini portavano il fodero della spada a sinistra e la lingua della cintura non doveva intralciare l’estrazione dell’arma.

La cintura è un capo d’abbigliamento fondamentale che non passa mai moda, diffuso in tutte le epoche e in tutte le culture. Ha assunto vari significati e varie forme. Può essere simbolo di potere o simbolo religioso, segno di riconoscimento o di festa. Ha persino delle implicazioni sportive, basti pensare alle arti marziali. Paese che vai, cintura che trovi.

Qualche precisazione stilistica

Nel mondo occidentale contemporaneo, la cintura ha mantenuto una forte diffusione per la sua utilità pratica. È divenuta nondimeno un elemento stilistico. I prezzi variano a seconda della casa produttrice e del materiale, si possono trovare cinture di stoffa, di corda, di plastica, ma soprattutto di pelle.

La cintura di pelle è la cintura per eccellenza. Tratto distintivo di eleganza sia negli uomini che nelle donne. Dato ciò è importante saperla abbinare agli indumenti che si indossano. Che sia lucida, opaca, nera, marrone o chiara, la cintura deve essere calcolata nell’equilibrio dell’outfit. Non si commetta l’errore di pensare che passi inosservata. La cintura è proprio quel particolare su cui cade l’occhio. Quindi meglio spendere qualche soldo in più e avere più cinture da abbinare.