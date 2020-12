La cima alla genovese, il secondo piatto dai colori vivaci e ideale da mangiare durante le festività

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi illustriamo ai nostri Lettori la ricetta della cima alla genovese. il secondo piatto dai colori vivaci e ideale da mangiare durante le festività. È un piatto tipico della tradizione ligure, molto amato e apprezzato, preparato anche in occasione delle feste natalizie.

Si tratta di una tasca di carne di vitello, fatta preparare dal proprio macellaio, farcita con numerosi ingredienti e cucita a lato.

Ingredienti per la tasca di vitello

a) 1 kg di tasca di vitello;

b) 50 g. di mortadella o prosciutto cotto;

c) 100 g. di carne macinata di vitello;

d) latte q.b.;

e) 50 g. di pane;

f) 4 uova;

g) 2 cucchiai di piselli;

h) 1 carota;

i) 50 g. di parmigiano;

l) 1/2 cipolla;

m) 1 gambo di sedano;

n) maggiorana q. b. ;

o) olio evo;

p) sale.

Ingredienti per il brodo

a) 2 l. di acqua;

b) 1 gambo di sedano;

c) 1 cipolla;

d) 1 chiodo di garofano;

e) 1 carota;

f) sale.

Preparazione

Mettere a bagno il pane nel latte.

Lavare e tagliare a pezzetti la carota, la cipolla e il sedano.

In una padella abbastanza grande, rosolare con l’olio, le verdure tagliate a pezzetti.

Aggiungere il macinato e il sale. Procedere con la cottura a fiamma moderata, fino a quando il sugo si sarà asciugato e poi spegnere.

Frullare il pane con la mortadella. In una ciotola mettere il composto frullato, aggiungere la maggiorana, il parmigiano, i piselli e mescolare bene. Far raffreddare le verdure, aggiungere le uova e girare fino a far amalgamarei l tutto.

Prendere la tasca e cucire a metà la parte aperta, lasciando il filo per poi proseguire la cucitura in un secondo momento.

Con l’aiuto di un mestolo, riempire la tasca a metà. Continuare la cucitura.

Prendere una pentola capiente e riempirla con l’acqua. Inserire la cipolla infilzata con il chiodo di garofano, la carota e il sedano.

Immergere il pezzo di carne, salare l’acqua e mettere sul fuoco.

Quando l’acqua inizierà a bollire, spegnere il fuoco, fare intiepidire il brodo e poi riaccenderlo. Far proseguire la cottura per un paio di ore.

Quando la carne comincerà a gonfiarsi, bucarla due o tre volte. Appena sarà cotta, spegnere nuovamente il fuoco e lasciarla intiepidire nel suo brodo. Poggiare la carne in una pirofila, coprirla con una pellicola e poggiarci sopra un peso per schiacciarla. Quindi, metterla in frigo per una nottata e servirla tagliata a fette.