Oggi vogliamo presentare la ricetta della ciambella cioccolato e whisky perfetta per riscaldare i weekend invernali. Il dolce risulterà morbido e saporito, l’alcool evaporerà durante la cottura ma lascerà un piacevole aroma, perfetto appunto per portare tepore all’atmosfera di questi freddi fine settimana.

Vediamo dunque di cosa necessitiamo per preparare la ciambella whisky e cioccolato perfetta per riscaldare i weekend invernali.

Ingredienti

230 gr di burro;

80 gr di cacao amaro;

120 ml di whisky;

200 gr di zucchero;

250 gr di ricotta;

180 gr di farina;

2 uova;

1 cucchiaino e mezzo di bicarbonato;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia.

Passiamo alla preparazione

Ecco come preparare la ciambella whisky e cioccolato perfetta. Versare il whisky in un pentolino, dopo un paio di minuti aggiungere il burro ed a seguire il cacao amaro. Lasciare andare a fuoco medio fino a che il burro non sarà totalmente sciolto ed i 3 ingredienti ben amalgamati fra loro. Attenzione a girare costantemente per evitare che il composto si attacchi sul fondo. Togliere dalla fiamma ed unire lo zucchero. Trasferire il tutto in una ciotola capiente e lasciare raffreddare. Quando sarà freddo aggiungere la ricotta e girare fino a che non si otterrà una crema uniforme.

A parte sbattere le uova, aggiungere quindi 1 cucchiaio di estratto di vaniglia. Unire le due preparazioni. Incorporare dunque la farina ed il bicarbonato, un po’ alla volta, continuando a lavorare fino ad ottenere una preparazione omogenea e senza grumi. Imburrare ed infarinare uno stampo a forma di ciambella, se possibile a cerniera. Cuocere in forno a 160° per 40 minuti circa. Suggeriamo di controllare la cottura infilando uno stecchino e se la punta risulta asciutta sarà pronta, altrimenti lasciare cuocere ancora una decina di minuti.

Ecco dunque svelata la ricetta della ciambella whisky e cioccolato perfetta per riscaldare i weekend invernali. Buon appetito.