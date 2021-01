È molto difficile, quando siamo in cucina, riuscire a trovare un buon equilibrio tra la leggerezza del piatto e la sua bontà. Questo ovviamente succede perché solitamente gli ingredienti più gustosi sono quelli che, ahimè, risultano essere anche i più calorici. È altrettanto vero però che, sebbene sia estremamente difficile, non è del tutto impossibile. Basta semplicemente sforzarsi un po’ di più e ragionare sulle possibili alternative. Sveliamo dunque qualche consiglio per poter preparare delle ottime ricette, senza dover poi aver rimpianti quando saliamo sulla bilancia.

Come raggiungere l’obiettivo

Per portare a termine una ricetta light, ovvero di poche calorie, è importante evitare tutti quegli ingredienti che notoriamente conosciamo come grassi ed ipercalorici. Dunque, anche se siamo in procinto di preparare dei dolci, evitiamo burro e farine bianche. Al loro posto, utilizziamo degli alimenti diversi, più leggeri, che ci faranno comunque raggiungere il nostro obiettivo. Oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori una ricetta che si presenta come un ottimo esempio della messa in pratica di questi consigli. Ecco dunque come preparare la ciambella ripiena di ricotta al caffè per una merenda light da leccarsi i baffi.

Ricotta e farina integrale

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per questa ricetta sono i seguenti. Trecento grammi di ricotta, tre uova, centocinquanta grammi di farina integrale, trenta grammi di miele. Poi sessanta grammi di zucchero possibilmente di canna, dieci grammi di lievito e sessanta grammi di caffè.

Per iniziare separiamo i tuorli dagli albumi, e montiamo questi ultimi assieme al lievito. A parte prepariamo la crema di ricotta aggiungendo al formaggio il caffè, lo zucchero, la farina integrale, i tuorli e il miele. Dopodiché possiamo unire gli albumi montati alla crema di ricotta. In seguito, dopo aver amalgamato per bene il composto, versiamolo in uno stampo e passiamo ad infornare. Cinquanta minuti a centosettanta gradi, e il dolce sarà pronto per essere servito e gustato.

Potremo presentarlo per un fine pasto o, meglio ancora, per una merenda ottima per un post allenamento. Ecco dunque la ciambella ripiena di ricotta al caffè per una merenda light da leccarsi i baffi.