La ciambella al cioccolato è un dolce semplice e tradizionale, ottimo per la merenda e la colazione. La sua forma ispira un senso di casa, conforto e protezione, e fa sempre spuntare il sorriso. La ricetta della ciambella al cioccolato più facile del mondo è leggerissima, senza burro né uova, e si prepara davvero in pochissimo tempo.

È una merenda senza sensi di colpa per la linea, il colesterolo e non solo, visto che non contiene alcun ingrediente di origine animale.

Ingredienti e procedimento

100 grammi di farina 00;

100 grammi di farina di farro;

240 ml di latte di mandorle o d’avena;

150 grammi di zucchero di canna;

30 grammi di cacao in polvere;

75 ml di olio di semi di girasole o olio di riso;

estratto di vaniglia (facoltativo);

un pizzico di sale fino;

una bustina di lievito.

La ciambella al cioccolato più facile del mondo è leggerissima, senza burro né uova.

Abbiamo proposto un mix di farina di grano tenero e di farina di farro, ma non è necessario unire due tipi di farine. Si può usare la semplice farina 00 o optare per un’altra farina, anche seza glutine.

Naturalmente anche lo zucchero può essere bianco o grezzo a seconda delle preferenze.

Al posto del lievito normale si può usare una bustina di cremor tartaro con l’aggiunta di un pizzico di bicarbonato.

La preparazione è facile e veloce, si può completare mentre il forno si preriscalda a 180°.

Mescolare in un recipiente tutti gli ingredienti secchi e poi quelli liquidi.

Quando il composto è omogeneo versarlo in uno stampo per ciambella oleato o rivestito di carta da forno.

Con queste dosi consigliamo uno stampo del diametro di 20 o 22 cm, al massimo 24.

La ciambella è pronta in circa 30/ 35 minuti a 180°. Consigliamo una prova con lo stecchino.

Idee di presentazione

Le decorazioni giuste rendono un dolce così semplice e genuino una piccola opera d’arte dolciaria.

Consigliamo di guarnire la superficie con strisce di glassa al cioccolato o salsa ai frutti di bosco. Posare poi sulla glassa alcuni chicchi di melagrana freschi. La ciambella diventerà originale e luccicante come se fosse una corona impreziosita da rubini.

In alternativa stendere della semplice confettura e cospargere con zuccherini multicolore. Sarà coloratissima e divertente per i bimbi.

Altre idee per guarnire la ciambella sono farina di cocco, scaglie di mandorle, granella di nocciole o il buon vecchio zucchero a velo.

Buona merenda!