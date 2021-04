La chiusura trimestrale mostra il titolo ENEL in difficoltà su resistenze importanti e questo un po’ contrasta con le indicazioni che arrivano dal time frame settimanale e quello mensile.

Come si vede dal grafico settimanale, le quotazioni hanno superato primo ostacolo (area 8,38 euro) lungo il percorso rialzista che ha compre primo obiettivo area 9,8 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trova in area 12 euro e 14,3 euro.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Sul mensile, poi, la struttura rialzista è inalterata e molto solida con le quotazioni che potenzialmente potrebbero raggiungere area 18 euro raddoppiando il loro valore attuale. Questo scenario rimarrà in vigore fino a quando non si assisterà a una chiusura mensile inferiore a 7,68 euro.

Da notare che al momento il rialzo di lungo periodo non è supportato dal BottomHunter e dallo Swing Indicator con quest’ultimo che al momento è in posizione ribassista.

Sul trimestrale, invece, i nodi potrebbero essere arrivati al pettine. Come si vede dal grafico, infatti, un rialzo trimestrale inferiore al 5% non è stato sufficiente per superare la forte resistenza in area 8,73 euro (II obiettivo di prezzo). Potremmo, quindi, anche assistere a un ritracciamento fino in area 7,83 euro o addirittura fino in area 6,76 euro. Solo una chiusura trimestrale inferiore a quest’ultimo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Tuttavia, sulla spinta della pressione rialzista sul mensile e settimanale il rialzo potrebbe continuare anche senza che ci sia un ritracciamento.

La chiusura trimestrale mostra il titolo ENEL in difficoltà su resistenze importanti: i livelli individuati dall’analisi grafica

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 19 marzo a quota 8,306 euro in ribasso dello 0,83%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Time frame trimestrale

Approfondimento

Il Ftse Mib Future ha gettato le basi per raggiungere quota 39.000 nei prossimi mesi