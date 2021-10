Il titolo Orsero ha dato molte soddisfazioni ai lettori dei nostri report. Di questo titolo, infatti, ci siamo occupati più volte nel corso dell’ultimo anno. In particolare ricordiamo il segnale di acquisto del BottomHunter e dello Swing Indicator quanto le quotazioni si aggiravano in area 4,9/5 euro. Da quei livelli di strada ne è stata fatta tanto da arrivare in prossimità della soglia psicologica dei 10 euro.

Adesso, però, potremmo essere all’inizio di una fase di debolezza. Infatti, la chiusura settimanale potrebbe spingere al ribasso le azioni Orsero.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere in chiusura di settimana il supporto in aera 9,34 euro aprendo le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 8,68 euro. Una chiusura di settimana inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 7,04 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 5,4 euro (III obiettivo di prezzo), poi. Una conferma in tal senso si avrebbe con la formazione di un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Per i rialzisti, però, non è ancora detta l’ultima parola. Come si vede dal grafico, infatti, i livelli chiave oltre i quali la tendenza potrebbe volgere al rialzo sono molto vicini. Una chiusura settimanale superiore a 9,72 euro, infatti, aprirebbe le porte a un’inversione rialzista con obiettivo l’aggiornamento dei massimi storici.

La valutazione

Dal punto di vista dell’azienda ci sono tutti i presupposti affinché si continui al rialzo. Con un rapporto prezzo/utili a 11,14 per l’esercizio in corso e 9,74 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.23 volte il suo fatturato. Inoltre l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Questo scenario di crescita borsistica è supportato dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 31,4%.

La chiusura settimanale potrebbe spingere al ribasso le azioni Orsero: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 20 ottobre a quota 9,32 euro in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale