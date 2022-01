Nell’ultimo report sul titolo ci eravamo lasciati chiedendoci se bisognava mantenere, vendere o comprare le azioni Salvatore Ferragamo. La risposta è venuta dal campo e abbiamo assistito a un rialzo di oltre il 20% non appena superato il livello di allerta indicato nel report.

Era, quindi, scattata una proiezione rialzista che aveva portato le quotazioni al raggiungimento del suo I obiettivo di prezzo in area 21,54 euro. Purtroppo con la settimana in corso le cose potrebbero cambiare drasticamente. Infatti, la chiusura settimanale potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso sul titolo Salvatore Ferragamo.

Come si vede dal grafico il pesante ribasso cui stiamo assistendo in questi giorni potrebbe portare alla rottura dell’importante supporto in area 21,54 euro. In questo caso si potrebbe innescare un processo ribassista che rischierebbe di travolgere il titolo. Per capire se questo è lo scenario del prossimo futuro bisogna monitorare con attenzione il supporto in are 18 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 15,64 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 11,7 euro e in area 7,72 euro, massima estensione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse ripartire immediatamente al rialzo, l’obiettivo successivo si trova in area 27 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in are a32,4 euro per un potenziale rialzista di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

A guardare la valutazione del titolo o il giudizio del titolo, le probabilità di un ribasso sono molto elevate. Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Salvatore Ferragamo sono sopravvalutate. Inoltre, per gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa l’8%.

La chiusura settimanale potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso sul titolo Salvatore Ferragamo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 11 gennaio in ribasso dell’1,20%, rispetto alla seduta precedente, a quota 20,51 euro.

Time frame settimanale