La chiusura settimanale potrebbe far esplodere Alerion al rialzo con un potenziale guadagno del 110%

Per Alerion la chiusura settimanale del 12 giugno potrebbe avere un impatto molto importante in quanto a seconda se le quotazioni chiuderanno sopra o sotto un determinato livello di trading potremmo assistere a un importante movimento direzionale.

Prima di individuare il livello di trading da monitorare con attenzione, cerchiamo di capire se a livello societario ci siano notizie tali da giustificare la forza del titolo.

Incominciamo col dire che il primo trimestre del 2020 ha mostrato numeri eccezionali.

La produzione elettrica è stata pari a 303,6 GWh raddoppiando rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche i ricavi operativi sono aumentati del 70% rispetto al primo trimestre 2019 (18,5 milioni di euro). L’indebitamento finanziario netto è salito a 496,9 milioni di euro rispetto ai 407,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Questo incremento è dovuto ai circa 105 milioni di euro di investimenti sostenuti nel rimo trimestre 2020 per l’acquisizione di nuovi impianti eolici operativi.

Inoltre continua la crescita dei parchi eolici gestiti dalla società che ne ha acquisito due in Puglia per un totale di 51 MW.

Se si considera la valutazione della società in base ai multipli degli ultimi, Alerion è molto sottovalutata. Il settore di riferimento, infatti, quota a u. PE pari a 56,9, mentre Alerion a 16,4. Purtroppo non ci sono report di analisti che esprimono il loro consenso sulla società.

Analisi grafica e previsionale sul titolo assicurativo Alerion

Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 6,88€ in ribasso dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma le quotazioni stanno avendo un’enorme difficoltà nel superare l’ostacolo in area 6,937€. La chiusura settimanale del 12 giugno, quindi, potrebbe avere conseguenze molto importanti per il futuro del titolo. Qualora, infatti, la chiusura settimanale dovesse essere superiore a 6,937€ si aprirebbero le porte per un rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 10,8€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 14,42€. Ci sono, quindi, le condizioni per un guadagno di circa il 110%.

Nel caso in cui, invece, la chiusura settimanale non dovesse avere ragione della resistenza in area 6,937€ le quotazioni potrebbero scendere fino in area 5,512€.

Approfondimento

