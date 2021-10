Con un piccolo sforzo le azioni OVS potrebbero partire per un rialzo di oltre il 100%. Questo era il titolo del report del nostro Ufficio Studi pubblicato a luglio. Da allora il titolo è arrivato a guadagnare circa il 50%. Adesso, però, ci troviamo in un punto nodale della storia borsistica del titolo. Infatti, la chiusura settimanale potrebbe avere un forte impatto sul titolo OVS.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 2,4 euro e da quel punto in poi hanno iniziato a ritracciare. Niente di preoccupante fino ad ora, ma il momento della verità si sta avvicinando. Il supporto in area 1,996 euro, infatti, giocherà un ruolo determinante per il futuro di OVS.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,996 euro aprirebbe le porte a un’inversione ribassista con massima estensione in area 1,6 euro. Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe spingere nuovamente, e con forza, le quotazioni al rialzo verso la massima estensione del rialzo in area 2,798 euro.

La valutazione di OVS

La forza del titolo nell’ultimo anno è stata clamorosa. Dopo anni di sofferenza, infatti, le azioni OVS hanno guadagnato il 115% rispetto alla media del settore di riferimento che ha guadagnato il 57,5%. Negli anni precedenti, invece, il titolo aveva sempre avuto una performance inferiore rispetto a quella dei suoi competitors.

Questa forza relativa potrebbe essere mantenuta anche nei prossimi mesi visto che la valutazione basata sui multipli degli utili evidenza ancora una forte sottovalutazione di OVS rispetto alla media dei suoi competitors. Questa forte sottovalutazione è confermata anche dal Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di almeno il 100% rispetto alla media del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 3% rispetto ai prezzi attuali.

La chiusura settimanale potrebbe avere un forte impatto sul titolo OVS: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 2,212 euro in ribasso del 9,71% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale