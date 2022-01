La chiusura settimanale lancia un brutto segnale ribassista sul titolo Imvest

In un precedente report sul titolo immaginava come possibile scenario un doppio minimo in arrivo e una pronta ripartenza per le azioni Imvest. Il supporto in area 0,0274 euro, infatti, già in passato aveva sostenuto il titolo e fatto ripartire il rialzo.

Tuttavia, l’ultima chiusura settimanale lancia un brutto segnale ribassista sul titolo Imvest. Come si vede dal grafico, infatti, la rottura di questo supporto, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore accelerazione ribassista il cui obiettivo si trova in area 0,0109 euro (I obiettivo di prezzo).

Questo scenario verrebbe scongiurato solo da un immediato recupero dell’ex supporto in area 0,0274 euro. In questo caso si potrebbe ripartire immediatamente al rialzo con obiettivo più vicino in area 0,446 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli atri obiettivi si troverebbero in area 0,063 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 0.0814 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe più che triplicare il suo attuale valore.

Questo scenario rialzista incomincerebbe ad acquisire una sempre maggiore probabilità nel caso di una chiusura settimanale in area 0.0332 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è molto da essere ottimisti. Infatti, qualunque sia il parametro utilizzato per valutare Imvest il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di poco superiore a 1,5 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri corrispondono a poco meno di 25.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

L’esiguità degli scambi e l’associata alta volatilità sono testimoniate dal fatto che il titolo Imvest è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

La chiusura settimanale lancia un brutto segnale ribassista sul titolo Imvest: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 21 gennaio a quota 0,0263 euro in ribasso del 7,39% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale