Il mese di gennaio non aiuta a capire cosa accadrà al metallo prezioso nelle prossime settimane. Infatti, la chiusura mensile dell’oro non chiarisce lo scenario di medio/lungo termine. Tuttavia rimane sempre valido quando scritto a fine 2020 nel report Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari.

Lo svolgimento delle quotazioni dell’oro, quindi, sta procedendo come da attese e bisognerà attendere tempi migliori per vedere un forte movimento direzionale.

La chiusura mensile dell’oro non chiarisce lo scenario di medio/lungo termine. I livelli da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 29 gennaio in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente a quota 1.847,3 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,48%.

Time frame settimanale

Continua il balletto delle chiusure settimanali sopra e sotto area 1.825,7 dollari. Volendo essere ottimisti possiamo notare ch la settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni chiudere per la seconda settimana consecutiva sopra area 1.825,7 dollari, ma come già successo in passato non è garanzia di rafforzamento.

Diventa, quindi, molto difficile capire cosa accadrà nelle prossime settimane. In particolare distinguere tra lo scenario rialzista (linea continua) e quello ribassista (linea tratteggiata).

Monitorare con attenzione i livelli indicati in figura. Lo Swing Indicator rimane sempre impostato al ribasso

Time frame mensile

Sul mensile continua la situazione d’incertezza con le quotazioni che continuano a oscillare intorno ad area 1.845,8 dollari con estremi di oscillazione area 1.990 dollari e 1.745 dollari. Solo la definitiva rottura dei due livelli indicati darebbe direzionalità alle quotazioni.

In quest’ottica è interessante notare che l’estremo inferiore di questo intervallo di oscillazione corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista sul settimanale. Sono, quindi, molto probabili discese fino a questo livello, ma la sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero raggiungere area 1.600 dollari dove si potrebbe concretizzare un ottimo punto d’ingresso.