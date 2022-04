Ci eravamo lasciati settimana scorsa la strenua lotta tra rialzisti e ribassisti ancora in corso sui mercati azionari americani. Dopo una settimana di contrattazioni la chiusura di venerdì potrebbe avere un brutto impatto sull’andamento dei mercati americani.

Per la quarta settimana consecutiva il Dow Jones ha chiuso al ribasso. Un evento che non si registrava da fine novembre 2021. Le cause di questa accelerazione ribassista sono da attribuire principalmente alle deboli trimestrali che sono state pubblicate. La cosa più preoccupante, però, è che l’andamento delle quotazioni sta seguendo molto da vicino quello del frattale previsionale. Secondo quest’ultimo, infatti, il ribasso potrebbe continuare per circa altri 2 mesi prima di iniziare un rialzo che dovrebbe avere durata pluriennale.

La chiusura di venerdì potrebbe avere un brutto impatto sull’andamento dei mercati americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 22 aprile a quota 33.811,40, in ribasso del 2,82% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,86%.

Time frame giornaliero

Con la chiusura del 22 aprile le quotazioni hanno rotto al ribasso l’importantissimo supporto in area 34.222,72 (I obiettivo di prezzo) che tante volte in passato aveva frenato la discesa del Dow Jones. A questo punto o si assiste a un immediato recupero del livello appena rotto oppure si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 32.953,22. In questo caso la massima estensione ribassista potrebbe andare a collocarsi in area 31.680 (III obiettivo di prezzo).

Nel caso di una ripartenza al rialzo, invece, le quotazioni del Dow Jones potrebbero immediatamente raggiungere area 35.000 prima degli obiettivi successivi in area 36.500 e 38.000.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, dopo cinque settimane le quotazioni sono uscite dal trading range 34.394 – 35.218.

A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 31.835. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 29.277.

Un’eventuale immediata ripartenza al rialzo potrebbe spingere le quotazioni del Dow Jones verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.