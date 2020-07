La chiusura di venerdì potrebbe avere conseguenze importanti sui mercati americani almeno nel breve periodo. Come vedremo, infatti, è stato rotto un importante supporto che settimana prossima potrebbe far scattare le prese di beneficio.

Prestare, quindi, molta attenzione per i movimenti di breve che potrebbero essere al ribasso. Nel medio/lungo periodo, invece, non si vedono nubi all’orizzonte purché alcuni livelli chiave vengano rispettati.

La chiusura di venerdì potrebbe avere conseguenze importanti sui mercati americani. Capiamo perché con l’analisi grafica e previsionale

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 17 luglio a quota 26.671,95 in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Time frame giornaliero

L’ultima chiusura della settimana potrebbe avere conseguenze molto importanti e negative sull’andamento di breve periodo del Dow Jones. Come si vede dal grafico, infatti, è stato rotto al ribasso l’importantissimo supporto in area 26.730. A questo punto l’ultimo baluardo prima di un profondo ritracciamento passa per area 26.450. Una chiusura giornaliera inferiore a questo supporto, infatti, farebbe scendere le quotazioni fino in area 25.430.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero immediatamente recuperare il supporto rotto, proseguirebbe il cammino verso area 28.495 (II° obiettivo di prezzo) con massima estensione in area 38.250.

Time frame settimanale

Sul settimanale al momento non si notano criticità. L’impostazione, infatti, è saldamente rialzista e ribassi fino in area 26.045 sono compatibili con il rialzo in corso che punta verso area 33.920 (II° obiettivo di prezzo) e a seguire verso area 41.800 (III° obiettivo di prezzo). Notare che il rialzo è supportato da un segnale di BottomHunter.

Chiusure settimanali inferiori a 26.045 farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Una chiusura di luglio su questi livelli farebbe scattare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 33.870. La massima estensione passa per 41.760. Solo una chiusura mensile ancora una volta inferiore a 26.110 potrebbe far scattare un ribasso almeno fino in area 23.235/23.100. Chiusura mensili sotto questa area farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso con obiettivo in area 16.220.

Approfondimento

Euforia a Piazza Affari: il Future Ftse Mib pronto a ritornare in area 40.000