Come scritto in un precedente report le grandi compagnie delle carte di credito stanno attivamente partecipando alle sanzioni alla Russia. Mastercard, Paypal, Visa hanno interrotto/sospeso tutte i servizi in Russia. Quali potrebbero essere le conseguenze per un titolo come NEXI?

Fino ad ora la reazione delle quotazioni non è stata, come facilmente immaginabile, positiva. Inoltre, la chiusura di settimana scorsa potrebbe avere dato un’ulteriore spinta al ribasso al titolo NEXI. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale è stata inferiore al forte supporto in area 10,265 euro (II obiettivo di prezzo). Questo break ribassista potrebbe spingere le quotazioni di NEXI fino al III obiettivo di prezzo in area 6,48 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello di prezzo, poi, ci sarebbero elevate probabilità di assistere a una ripresa del rialzo. Gli obiettivi più probabili, però, potranno essere calcolati solo dopo che l’inversione è stata confermata.

La valutazione di NEXI

Dal punto di vista della valutazione notiamo che, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda è valutata, infatti, 42,65 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Tuttavia, le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono molto interessanti.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 83% circa.

La chiusura di settimana scorsa potrebbe avere dato un’ulteriore spinta al ribasso al titolo NEXI: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 11 marzo a quota 10,045 euro in ribasso dell’1,08% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

