La chiusura di settembre potrebbe far volare Unicredit verso un rialzo del 170% nel lungo periodo, ma la situazione in cui si trova il titolo è molto delicata. Basti pensare che sul giornaliero potremmo essere vicini a una svolta ribassista, sul settimanale la proiezione in corso è ribassista, mentre sul mensile la chiusura di settembre, se ai livelli attuali, potrebbe far scattare una proiezione rialzista con un enorme potenziale rialzista.

Bisogna, quindi, essere molto attenti è costruirsi una mappa con i livelli chiave superati i quali potrebbero esserci movimenti direzionali molto forti con elevate probabilità.

Prima di procedere alla costruzione della mappa, ricordiamo che gli analisti hanno un consenso medio su Unicredit Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

La chiusura di settembre potrebbe far volare Unicredit verso un rialzo del 170% nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 14 settembre in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente a quota 8,087 euro..

Time frame giornaliero

Le quotazioni, sebbene in tendenza rialzista, sono moto vicine a un livello rotto il quale i ribassisti prenderebbero il sopravvento. Come si vede dal grafico il livello chiave passa per area 8,0018 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello ci porterebbe a dovere sviluppare una proiezione ribassista con obiettivo verso i minimi di agosto.

In caso di tenuta, invece, gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Fino ad ora la proiezione ribassista è stata contenuta del I obiettivo di prezzo in area 7,6043 euro. D’altra parte i tentativi di rialzo sono stati frenati dalla resistenza in area 8,3002 euro. A questo punto solo una chiusura oltre i livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Ci sono due aspetti che vanno sottolineati. Al momento è ancora in corso un segnale di BottomHunter; un’eventuale rottura ribassista proietterebbe le quotazioni di Unicredit sotto i minimi di marzo.

Time frame mensile

Sono ormai quattro mesi che le quotazioni stanno combattendo con la resistenza in area 8,0796 euro con chiusure sopra e sotto questo livello che rendono molto difficile prendere posizioni di lungo termine.

Possiamo solo dire che una chiusura di settembre superiore a 8,0796 euro sancirebbe per la prima volta la chiusura di due mesi consecutivi superiore alla resistenza indicata. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità che si sviluppi la proiezione rialzista indicata in figura. In questo caso la massima estensione al rialzo comporterebbe un rialzo del 170% dai livelli attuali.

