Nonostante un ribasso di oltre il 40% nell’ultimo anno, la performance di Giglio Group rispetto ai suoi competitors è stata positiva. La media del settore di riferimento ha visto, infatti, un ribasso del 55% circa.

Nelle ultime settimane, però, il rapporto di forza sembra essersi invertito accentuando la debolezza del titolo in esame. Dal punto di vista grafico la debolezza del titolo è chiaramente visibile anche nell’incertezza che attanaglia le quotazioni ormai da circa 10 settimane. Le azioni Giglio Group, infatti, sono bloccate all’interno del trading range 1,31 euro – 1,605 euro. In particolare, da alcune settimane le quotazioni stanno spingendo sulla parte bassa del range. Conseguentemente, la chiusura di questa settimana potrebbe decidere il futuro del titolo Giglio Group.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,31 euro, infatti, potrebbe spingere le quotazioni a seguire lo scenario ribassista delineato dalla linea tratteggiata sul grafico. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe collocarsi in area 0,715 euro (I obiettivo di prezzo). Sotto questo livello, poi, si aprirebbe il baratro con possibilità di discesa fino in area 0,15 euro.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale superiore a 1,605 euro aprirebbe le porte al possibile raggiungimento di area 2,1 euro. La massima estensione del rialzo, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 2,575 euro.

Avvertenza sul titolo Giglio Group

Nonostante la capitalizzazione della società sia di poco meno 30 milioni di euro, che gli scambi medi giornalieri, tranne in situazioni di eccesso, corrispondono a poco meno di 50.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

Prima di concludere una nota statistica. La probabilità che una seduta di Borsa aperta si concluda senza scambi sul titolo Giglio Group è del 4,3%.

Il titolo azionario Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 1,318 euro in rialzo dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

