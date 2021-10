La settimana appena conclusasi si è chiusa al rialzo, anche tutto il movimento si è concentrato nella prima seduta della settimana. Tutto, quindi, procede come da copione (Il Future Ftse Mib ha confermato il segnale rialzista ed è pronto ad accelerare al rialzo) e al momento non ci sono pericoli in vista. L’aspetto più importante, però, è che la seduta di venerdì 29 ottobre è stata anche l’ultima del mese ed è stata superiore a un’importante resistenza. Quindi, la chiusura di ottobre potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 30.000 sul Future Ftse Mib.

La chiusura mensile, infatti, è stata superiore a 26.500, l’ultimo ostacolo lungo il cammino che porta al II obiettivo di prezzo in area 29.700. Successivamente una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 38.350.

Nei prossimi paragrafi andiamo a studiare i livelli chiave sui time frame inferiori, come quello settimanale e giornaliero, per avere riferimenti più precisi nel caso di inversione ribassista.

La chiusura di ottobre potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 30.000 sul Future Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 29 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.747 in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,25%

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 27.430. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe far scattare un ulteriore allungo verso gli obiettivi indicati nel riquadro in rosso.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 26.290 metterebbe in dubbio lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Non c’è nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti. Ricordiamo che solo una chiusura settimanale esterna a 26.900 o 24.060 potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Time frame mensile